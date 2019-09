Isa Pantoja responde a las críticas de Kiko Rivera sobre su canción «No se me ocurriría criticar a mi hermano en uno de sus estrenos aunque lo pensase», ha afirmado la hija de la tonadillera EL COMERCIO Gijón Martes, 17 septiembre 2019, 15:53

Este martes, Isa Pantoja ha querido responder a Kiko Rivera en 'El Programa de Ana Rosa' tras las declaraciones de este sobre la canción que presentó el pasado jueves. «No esperaba que mi hermano se cachondeara de mí. Ahora con lo que ha dicho pues no me ha hecho ninguna gracia», y añade que «no se me ocurriría criticar a mi hermano en uno de sus estrenos aunque lo pensase».

Lo cierto es que la opinión de Kiko Rivera tras el estreno de la canción de Isa P. no fue precisamente favorable. «Me hubiera gustado verla en una canción menos dura. Creo que se ha confundido con el estilo. Ha querido cantar y bailar», explicaba la pasada semana. Además, aconsejó a su hermana a «que cambie de bailarinas».

Por otro lado, este miércoles se celebra la presentación del nuevo single en la sala Kapital de Madrid. Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales ya han confirmado que no van a asistir, sin embargo la gran duda es su madre, Isabel Pantoja. «Si viene estaré súper contenta y feliz porque es lo que yo espero, no como artista sino como madre, y si no viene me dolerá» y asegura que «esperaré hasta el último minuto a que venga mi madre».