Isabel Pantoja: «Estoy hecha polvo, me cuesta respirar» Han visto la luz unos audios de la tonadillera a su amigo Miguel Torres, en los que le agradecía que le abriese los ojos EL COMERCIO Gijón Viernes, 30 noviembre 2018, 17:45

El amigo de Isabel Pantoja, Pedro Torres, aseguraba la pasada semana a una revista del corazón que las personas que llevan traicionando la confianza de la tonadillera desde hace mucho años son Mari y Emilia, dos asalariadas que llevan trabajando para la cantante 27 años. «Las auténticas topos de Cantora no son Raquel Bollo, Las Mellis o Luis Rollán. Las enemigas de Isabel Pantoja están trabajando en su propia casa desde hace más de 27 años y son Mari, Paqui (mano derecha de la tonadillera) y Emilia», decía Torres.

A raíz de dichas declaraciones han visto la luz unos audios de Isabel Pantoja a Torres, en los que le agradecía que le abriese los ojos y expresaba su dolor por dicha traición. «Pedro estoy hecha polvo, te agradezco mucho que me hayas mandado estos mensajes. Me cuesta respirar, porque yo he sido y sigo siendo una buenísima persona y he sido con ella esplendidísima. Yo esto lo arreglaré de mujer a mujer», se puede oír en la grabación que ha reproducido el programa 'Sálvame'. Y añade: «Mi corazón ya no es el mismo, ni yo soy la misma Isabel. El daño ha sido muy malo».

«Yo la he ayudado en comprarle ropa sin necesitarla y me he gastado nueve y diez mil euros. La he ayudado en lo que he podido. Y ella lo sabe. Con apartarla de mi vida tengo suficiente. No puedo es estar al lado de una persona que me traiciona. No sé los tejemanejes que han tenido tanto Mari como Emilia. Si yo lo llego a saber antes, te aseguro que ninguna de las tres estaría a mi lado», dice Isabel Pantoja.

Isabel Pantoja ya no sabe en quién confiar, se siente desolada: «Ya no pongo la mano por nadie. Ya está bien. Que hay mucha gente en la calle que necesita trabajo. Quiero tener lo que han dicho de mí, de mi hermano, de mi casa, las personas que han estado aquí y la que sigue viniendo aquí a mi casa. Quiero saber con quién puedo estar y con quién no».