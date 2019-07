La llamativa ausencia de la reunión familiar organizada por Isabel Pantoja Isabel Pantoja, el día que llegó al plató de 'Supervivientes'. / Telecinco Uno de sus seres queridos no asistió, tal y como las cámaras pudieron grabar a la entrada de la finca 'Cantora' CARLA COALLA Martes, 16 julio 2019, 21:14

Después de que Isabel Pantoja desvelara que iba a tener a toda su familia reunida en la finca 'Cantora', los medios de comunicación se agolparon a las puertas para captar las imágenes de todos los que allí se iban a reunir. La expectación era máxima debido al público enfrentamiento que han protagonizado los hijos de la tonadillera, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja, que también ha alcanzado a la mujer del primero, Irene Rosales.

Así, las cámaras han podido captar las imágenes de varios coches entrando en la finca, el de Isabel Pantoja, el de Agustín Pantoja, el de Asraf y Chabelita y, en último lugar, el de Kiko Rivera, que llegaba en compañía de sus hijas, Ana y Carlota, pero con la notable ausencia de su mujer, Irene.

Ha sido Anabel Pantoja la que ha zanjado las especulaciones, aclarando el motivo de esta llamativa ausencia. «Irene tenía una cosa pendiente que hacer en Sevilla y se reunió con ellos al día siguiente. Yo no puedo ir porque estoy trabajando hasta el viernes. Me voy a reencontrar con ellos la semana del cumpleaños de mi tía».

Lo que tampoco ha pasado desapercibido ha sido lo rápido que ha entrado Kiko Rivera en la finca 'Cantora', conduciendo a una velocidad poco adecuada teniendo en cuenta las circunstancias. Por ello, Kiko Hernández le ha lanzado un contundente mensaje desde 'Sálvame': «Tienes que tener cuidado porque un día te vas a llevar a cuatro fotógrafos por delante que van a salir volando. Ahí, a Cantora, se llega por una carretera comarcal, y en la puerta de Cantora siempre hay tres o cuatro fotógrafos. Ya te han quitado el carnet yo no sé cuántas veces y has tenido que ir a Cuenca a recuperar los puntos no sé cuántas veces también. Tolerancia 0 con las infracciones».