Jesús Ortiz, padre de la reina Letizia, oficialmente jubilado Después de 50 años de profesión quiere dedicar más tiempo a su familia Los padres de la reina Letizia, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano / Ballesteros JOAQUINA DUEÑAS Martes, 16 febrero 2021, 16:41

«Bueno: pues ya oficialmente jubilado», así empieza el tweet de Jesús Ortiz, padre de la Reina Letizia Ortiz, para anunciar que después de más de medio siglo dedicado a la comunicación, ha decidido retirarse aunque ya desde su propia descripción en esta red social puntualiza: «Desde 1969 en el oficio de comunicar: radio, impresa, televisión, digital, corporativa. Me he jubilado de mi relación laboral, pero no de mi profesión«.

El abuelo de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, que cumplirá 72 años en diciembre, explica que ha llegado el momento de dedicar más tiempo a su familia y a sus cosas. Casado en segundas nupcias con la también periodista Ana Togores, Ortiz trabajaba desde finales de los ochenta en Estudio de Comunicación, una de las principales consultoras especializadas en relaciones públicas en cuya web aparece todavía como director del área de formación.

Hijo y padre de periodistas, su madre es Menchu Álvarez, reconocida locutora asturiana, Doctora por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de comunicación audiovisual. Su hija, Letizia, heredó de él su amor por la comunicación y tras estudiar periodismo trabajó en televisión. Cuando se anunció su compromiso con el todavía príncipe Felipe, ella presentaba los informativos de Televisión Española.

Jesús Ortiz, lleva una vida tranquila junto a su pareja, con la que se casó en 2004. Permanece alejado de los focos y la última vez que se le vio en un acto público fue durante los Premios Princesa de Asturias de 2019 en los que debutaba su nieta Leonor. A pesar de que la vida de su hija Letizia y de sus allegados cambió el día que se hizo pública la relación de esta con el heredero de la Corona, todos intentan mantener la máxima normalidad posible y, como muchas familias, mantienen costumbres inamovibles para disfrutar juntos. Así, cada Navidad, Jesús Ortiz y Ana Togores reciben en su casa de Pozuelo de Alarcón a los Reyes y a sus hijas para degustar el roscón de Reyes. Tras presidir la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid, la familia se traslada a casa del abuelo materno para merendar este típico dulce que a veces prepara él mismo.

Aunque discreto e introvertido ante los medios, se muestra familiar y afectuoso con los suyos. Así lo hacía cuando describía a su hija en 2003 como «la persona más cariñosa, entregada, perfeccionista y deliciosa que yo conozco», en declaraciones telefónicas a un programa de televisión y según cuentan los que le conocen, en su despacho se podían ver fotos de sus hijas y de sus nietas. Actualmente, procura pasar tiempo en Asturias, con su madre, Menchu Álvarez del Valle, que ya tiene 93 años y también se le ha visto apoyar a su nieta Leonor en algunos de los momentos más importantes de la heredera como durante su primera visita a Asturias o cuando el Rey le impuso el Toisón de Oro.