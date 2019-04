«Johnny Depp me abofeteó y me arrastró» Sábado, 13 abril 2019, 06:19

Amber Heard, ex esposa de Johnny Depp, ha contado que el actor se convertía en un «monstruo» cuando estaba bajo la influencia de las drogas y el alcohol. Heard, de 32 años, acusa a Depp de maltrato: «Me abofeteó con fuerza, me agarró del pelo y me arrastró», desvela en una nueva demanda judicial interpuesta por el actor que la acusa de difamación y reclama 50 millones de euros. La actriz recibió 7 millones tras su divorcio, cantidad que donó a la caridad.