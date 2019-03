Jorge Javier Vázquez se sincera: «Bebí muchísimo y me drogué demasiado» «Un miércoles acabé tan pasado en un local que a las siete de la mañana del día siguiente me vi desnudo en una sucia casa», las confesiones más impactantes del presentador EL COMERCIO Gijón Lunes, 25 marzo 2019, 07:40

Ya recuperado, el presentador relató en el blog que tiene en la revista «Lecturas» cómo vivió los instantes previos a su ingreso hospitalario. «El martes comienza a dolerme la cabeza, lo achaco al cansancio. El miércoles por la noche me voy a la cama con un dolor que empieza a ser insufrible. Durante el jueves el dolor va y viene de manera intermitente y lo paso mal durante la gala de GH DÚO, expresó el televisivo, que el pasado miércoles entró en directo en «Sálvame» desde el hospital para tranquilizar a la audiencia. Allí explicó que estaba de viaje en la ciudad marroquí de Marrakech cuando le sobrevino el ictus. «Tuve que coger un avión de urgencia. Lo que me podría haber sucedido... es lo que me ha dicho el médico, que ha sido todo muy, muy grave».

Aparte de su intenso trabajo en televisión, el presentador está también inmerso en la gira teatral de su obra «Grandes Éxitos», colabora con «Lecturas», ha escrito varios libros y tiene una vida de lo más frenética. En «Deporte y vida», medio especializado en salud, han escrito acerca del aneurisma cerebral del que fue víctima J.J, tratando de esclarecer sus posibles causas. «El aneurisma cerebral contempla una serie de factores que incluyen la predisposición genética, traumatismo o lesión craneal, alta presión arterial, infección, tumores, aterosclerosis y otras enfermedades del sistema vascular. Hábitos poco saludables como fumar, beber y el consumo de drogas, principalmente cocaína, también pueden explicar su aparición», explican en el citado portal.

En alusión a esa última afirmación, varios medios han rescatado en las últimas horas unas declaraciones de Jorge Javier Vázquez en uno de sus libros autobiográficos, donde reconoció sus problemas con el alcohol y sus flirteos con la cocaína. «Bebí muchísimo, me drogué demasiado y a punto estuve de echarlo todo a perder. Corría la coca, droga que yo había consumido de manera esporádica, pero a la que me agarré con ansia porque necesitaba tralla. Viví al borde del abismo. Un miércoles acabé tan pasado en un local que a las siete de la mañana del día siguiente me vi desnudo en una sucia casa del centro, rodeado de otras seis personas tan pasadas y desnudas como yo», escribió Vázquez.