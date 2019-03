Jorge Javier Vázquez: «No quiero vivir con miedo» Jorge Javier Vázquez, en directo en 'Sálvame'. / Telecinco «Ha sido un episodio del que podría haber salido francamente mal», asegura el presentador CARLA COALLA Miércoles, 20 marzo 2019, 20:53

Visiblemente emocionado pero con muchas ganas de vivir. Así se ha mostrado Jorge Javier Vázquez, a cara descubierta y dispuesto a tranquilizar y agradecer todo el cariño recibido tras el ictus que lo ha obligado a echar el freno. El presentador ha entrado en directo en 'Sálvame':«Ha sido un episodio...del que podría haber salido francamente mal», ha confesado, unas cuarenta y ocho horas después de haber sufrido un aneurisma que desembocó en un ictus. Un desmayo en Marrakech y mareos durante la gala de 'GH DÚO' fueron los indicios, aunque sería un fuerte dolor de cabeza el que lo llevaría al hospital.

Jorge Javier Vázquez ha contado en 'Sálvame' que, por el momento, tendrá que guardar un mes de reposo «absoluto» y seguir un tratamiento, pero ha lanzado un mensaje que ha dejado claras sus intenciones de recuperarse lo antes posible y seguir con su vida normal: «No quiero vivir con miedo«.

De hecho, las declaraciones de Jorge Javier Vázquez han sido todo un alegato a la vida y a la esperanza, por lo que no sería raro que el presentador volviera al trabajo tan pronto como los médicos se lo permitieran: «No he querido saber qué gravedad pero las consecuencias podrían haber sido nefastas. No tengo pensamientos negativos, no quiero vivir con miedo. Me gusta vivir como vivo, no quiero vivir con una manta, ni con un caldito, ni como Carmen Borrego», ha lanzado, en lo que ha sido un golpe de humor que ha tranquilizado a sus compañeros y ha despertado sus risas.