José Andrés en 'El Hormiguero'. E. C.

José Andrés cuenta en 'El Hormiguero' cómo ayudaron en la dana de Valencia: «Cuanto más corres, más rápido vas a poder ayudar a la gente»

El cocinero asturiano fue al programa a presentar su nuevo libro: 'Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos'

J. L. R.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:19

José Andrés fue a 'El Hormiguero' a presentar su nuevo libro: 'Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos'. Una vez allí, el valenciano Pablo Motos quiso agrdecerle el apoyo que su ONG World Central Kitchen brindó a los afectados por la dana.

Se pusieron en marcha al día siguiente de la catástrofe: «¿Por qué intentamos ser rápidos? Porque la comida y el agua no pueden esperar. Y lo que la gente quiere es que estemos a su lado en ese momento, que es cuando más nos necesitan. La emergencia no puede esperar a mañana, ha pasado. Hay que empezar desde hoy, porque cuanto más corres, más rápido vas a poder ayudar a la gente», explicó el cocinero asturiano.

Uno de los motivos que les hace ser tan ágiles, según contó José Andrés, es que no hacen reuniones: «Estaba claro que la gente iba a necesitar agua y comida rápidamente. Por lo tanto, empiezas a acudir a cada pueblo, a hablar con la gente, con los alcaldes, con cualquier líder local que te cuente la situación. Ancianos que vivían en una cuarta o quinta planta, que nadie les iba a traer la comida porque no había electricidad... Había que tener equipos para subirles la comida y no para hacernos la foto», recordó.

También tuvo algunas palabras para los políticos cuando ocurren este tipo de cosas: «Tenemos una clase política que lo único que hace es echarse las culpas unos a otros», dijo.

