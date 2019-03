La trágica situación de Juanjo Artero: embolia pulmonar y deudas con Hacienda El actor ha reconocido que no puede decir que no a ningún compromiso profesional porque tiene que hacer frente a sus deudas con Hacienda EL COMERCIO Gijón Miércoles, 27 marzo 2019, 10:21

El actor Juanjo Artero, protagonista de 'Verano Azul' y 'El comisario', dio un susto el pasado 12 de marzo al ser hospitalizado en Fuenlabrada tras sufrir una dolencia mientras rodaba. El intérprete sufrió un tromboembolismo pulmonar hace unas semanas, donde recibió un tratamiento de urgencia.

Dos semanas después de ser ingresado de urgencia, Juanjo Artero acudió como invitado especial a 'Sábado Deluxe' donde se sinceró ante la atónita mirada de los colaboradores.

«El 8 de marzo fue a la manifestación con mi hija y ya me empecé a encontrar mal, pero pensé que era algo muscular. Al día siguiente tuve una obra de teatro, 'Aguacates', en Torrijos, Toledo, y notaba que me costaba respirar», comenzó diciendo.

«Rodando la serie 'Servir y Proteger', de Televisión Española, me dio un pinchazo. Respiraba y me daba como un calambre. Yo quería acabar la secuencia y cuando terminé, empecé a ver blanco a mi alrededor por la falta de oxígeno y ya llamaron al SAMUR. No entré en pánico, intentaba respirar tranquilamente, poquito a poco... y ya vinieron los médicos… ¡benditos médicos!», recordó asegurando que ya había dejado de fumar definitivamente: «Tomé la decisión de dejar de fumar. Me he llevado un susto tan grande que se lo he prometido a mis hijos», aunque no puede dejar de trabajar por la deuda que tiene con el Fisco.

«Le debo dinero a Hacienda de dos inspecciones, con carácter retroactivo. Y eso me ha llevado a un estrés de no poder parar», confesó.

El intérprete, de 53 años, explicó que no lo tuvieron que operar y que tampoco saben por qué motivo sufrió un trombo en el pulmón. Eso sí, reconoció que estaba viviendo una época de mucho estrés por motivos de trabajo.

«La gente me dice que me relaje pero no puedes... Yo no puedo dejar de trabajar y de hacerlo todo. Estoy con una obra de teatro y una serie de televisión. Me levantaba a las 05:40 horas para ir al rodaje, terminaba a las 17:00 horas y me iba a ensayar hasta las 23:00 horas. Llegaba a casa y me ponía a estudiar hasta las tres o las cuatro de la madrugrada la secuencia del día siguiente. Y luego el fin de semana me iba a hacer la obra de teatro», comentó.

Su padre, el médico Gabriel Artero, le envió un mensaje muy emotivo. «Tiene que tomarse la vida un poco más tranquila y olvidarse del tabaco. Que se agarre a la vida, que es muy importante, que se agarre a su familia, a su maravillosa mujer y a sus maravillosos hijos, y que siga adelante como hasta ahora lo ha hecho con esa profesionalidad que siempre ha manifestado», subrayó el doctor.