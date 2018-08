Kiko Hernández desenmascara a Chelo García-Cortés El colaborador de 'Sálvame' sacó este miércoles unas imágenes en exclusiva EL COMERCIO Gijón Jueves, 9 agosto 2018, 13:06

Kiko Hernández pone la cara colorada a Chelo García Cortés por «mentirosa». El colaborador de 'Sálvame' sacó este miércoles unas imágenes en exclusiva. Esas fotografías mostraban a Cortés en el aeropuerto dispuesta a coger el avión que le permitiría estar en Madrid para el programa de Telecinco. Pero, en ellas, aparecía sin cabestrillo.

«Esta es Chelo en el aeropuerto llevando un traje en una mano, mientras que la otra la tiene apoyada en la cintura. Y aquí (en 'Sálvame') tenemos cabestrillo por la mañana, por la tarde y por la noche», relataba Hernández. «¿En serio? Y aquí te ayudamos a hacer pis, a vestirte, todo», añadía Carlota Corredera.

El revuelo que crearon las imágenes de Chelo García Cortés fue tan grande que la colaboradora tuvo dificultades para dar su versión de los hechos. «¿Puedo explicar por qué? Que voy a soltar un taco y no quiero», dijo. «En la foto se ve que llevo el cabestrillo aquí y me lo he quitado porque me había tocado un asiento de emergencia y en ese sitio no puedo ir con cabestrillo. ¿Queréis más explicaciones?», añadió.

Las explicaciones de Chelo no tuvieron el efecto que ella esperaba ya que aumentó la crispación que había entre sus compañeros de «Sálvame». «¿Pusiste en peligro al pasaje? Chelo lo estás estropeando todavía más», gritó aterrada Carlota Corredera. «Los que van ahí sentados tienen que estar perfectamente habilitados física y psíquicamente. Si hay una incidencia, allí se achicharran todos porque esta (Chelo) no puede abrir la puerta de emergencia», comentó Kiko Matamoros.