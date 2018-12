Kiko Matamoros rompe su silencio tras la portada de Makoke y Tony Spina «Espero que Tony Spina no chuleé a Makoke. Si van a vivir juntos, espero que no sea en una de las casas que yo he pagado» EL COMERCIO Gijón Miércoles, 19 diciembre 2018, 19:50

Tras su salida de la casa de 'GH VIP', no han cesado los rumores de una supuesta relación entre Tony Spina y Makoke. Esta semana, la pareja ha decido posar para una revista del corazón bajo un titular bastante confuso: «Exclusiva: Makoke y Tony Spina, la pareja del año: 'Nos gusta todo del otro'», algo que hace presuponer una confirmación oficial de noviazgo, sin embargo al leer el amplio reportaje de dentro, ambos no cesan de asegurar que lo suyo tan solo es una bonita amistad: «Nos llevamos bien, tenemos conexión, pero hay una buena amistad», son las primeras declaraciones de la televisiva. En otro momento, Spina asegura que «Yo era el primero que creía que no existía la amistad ente hombre y mujer sin que pasara algo, pero ahora me he tenido que tragar mis palabras. Sí que puede existir».

Por su parte, Kiko Matamoros ha confesado esta tarde en Sálvame que no ha comprado la revista en la que Makoke y Tony Spina salen juntos. «Espero que Tony Spina no chuleé a Makoke. Si van a vivir juntos, espero que no sea en una de las casas que yo he pagado», ha explicado.

Tras las declaraciones de Kiko, María Patiño ha dicho muy segura: «Puedo decir con toda seguridad que el encuentro íntimo ha ocurrido».