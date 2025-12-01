El diagnóstico que preocupa a Kim Kardashian: revela «agujeros» que provocan «baja actividad cerebral» tras su aneurisma

N. V. Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:14 Comenta Compartir

«No puede ser, simplemente no lo acepto». Kim Kardashian se mostró preocupada en el último episodio de The Kardashians. La empresaria de 45 años se sometió a un escáner cerebral junto a Scott Disick bajo la supervisión del reconocido Dr. Daniel Amen. El especialista le mostró imágenes que evidenciaban una menor actividad en la zona frontal de su cerebro, algo que sorprendió a Kim y que ella misma relacionó con el aneurisma que sufrió meses atrás. Según el médico, esta condición puede dificultar la gestión del estrés, un factor que ha marcado la vida de Kardashian en los últimos años, entre su preparación para el examen de abogacía, la crianza de sus hijos y la dirección de su marca Skims.

El motivo de este diagnóstico, según los especialistas, está vinculado tanto al antecedente del aneurisma como al estrés crónico que la celebrity ha enfrentado. «La parte frontal de tu cerebro está menos activa de lo que debería», le explicó el especialista. Y añadió: «Con tus lóbulos frontales funcionando así, te costará más manejar el estrés. Y eso no te conviene, especialmente ahora que estás estudiando y preparándote para los exámenes».

El Dr. Amen explicó que los lóbulos frontales de Kim muestran menos actividad de la normal, lo que podría estar relacionado con la sobrecarga emocional derivada de su divorcio con Kanye West, las tensiones familiares y la presión profesional. Aunque el médico descartó un riesgo inmediato de enfermedades como el Alzheimer, sí advirtió que la baja actividad cerebral es un indicador de que su organismo necesita descanso y estrategias de manejo del estrés.