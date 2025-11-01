El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nicki Nicole y Lamine Yamal. Instagram

Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No ha sido por infidelidad»

El futbolista del FC Barcelona y la cantante argentina confirman su ruptura, negando cualquier infidelidad y pidiendo respeto a su intimidad

N. V.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:34

Comenta

La historia de Lamine Yamal y Nicki Nicole parecía escrita para las portadas. Él, la joya del FC Barcelona; ella, una de las voces más potentes de la música urbana argentina. Desde que oficializaron su relación en verano, cada gesto, cada foto y cada aparición conjunta se convirtió en material de titulares. Ahora, apenas unos meses después, la pareja ha decidido poner punto final a su romance.

El propio Yamal fue quien confirmó la noticia en el programa D Corazón de TVE, en conversación con el periodista Javi Hoyos. «No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya», declaró el delantero azulgrana, desmintiendo así los rumores que lo vinculaban con terceras personas tras un viaje a Italia. Nicki Nicole, por su parte, ha optado por el silencio público, aunque fuentes cercanas aseguran que la decisión fue consensuada.

La ruptura no ha frenado la maquinaria de la rumorología y señalan a la modelo italiana Anna Gegnoso como supuesta «tercera en discordia». Sin embargo, el futbolista insiste en que nada de eso influyó en la separación.

