Lara Álvarez asegura no tener novio y su 'ex' responde Una nueva publicación del empresario ha vuelto a sorprender a los seguidores de la presentadora. EL COMERCIO Jueves, 12 julio 2018, 13:01

Si hace apenas dos días salía a la luz una nueva historia de amor entre Lara Álvarez y el empresario Edu Blanco, anunciado por el propio Edu en su perfil de Instagram, ahora una nueva publicación del empresario ha vuelto a sorprender a los seguidores de la presentadora.

Las alertas sonaron cuando la asturiana se pronunció a través de las redes sociales para explicar que no se trataba de su novio. «Hola, me voy a tomar lo que estoy leyendo en las noticias con la importancia que se merece y una seriedad absoluta… Yo no tengo novio (risas). Dicho esto, os mando un beso a todos», ha confesado en un vídeo compartido en Instagram Stories.

«Lo que intentó ser un bonito mensaje de despedida, a lo que fue la historia de amor más maravillosa e importante de mi vida, se malinterpretó y se transformó en una noticia antigua. Lara es una mujer increíble, de la cual he formado parte de su vida durante un tiempo, y solo por ello estoy eternamente agradecido. Es un ser deluxe, del cual he aprendido y evolucionado como persona y que sin duda me marcó para el resto de mi existencia. Solo le deseo lo mejor», explicó en su perfil de Instagram el empresario argentino.