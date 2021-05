Lara Álvarez, una gijonesa en la cresta de la ola

Lara Álvarez ya apuntaba maneras de estrella con tan solo 10 años. Por eso su madre la llevó, con una sonrisa amplia que luce similar y en la que no ha hecho mella el paso de los años , al programa 'Menudo Show'. La gijonesa imitó a Janet Jackson en una muestra precoz de su pericia ante las cámaras. Dulce e infantil, baila divertida y encantadora.

Al borde de los 35, que cumplirá el próximo 29 de mayo, las tablas de la asturiana la han llevado a convertirse en una de las presentadoras de moda, mucho más que una cara bonita. Discreta, profesional y, por qué negarlo, bellísima, atrás quedaron los tiempos en los que enfrentarse a un objetivo suponía toda una aventura.

Lara Álvarez se encuentra en Honduras al frente de Supervivientes, programa al que se unió en 2015 y en el que conjuga la naturalidad con la empatía. En su currículum, cada vez más extenso, se acumulan variedad de formatos. Los productores saben que su mera presencia es reclamo de audiencia.

En 2020 se estrenó en Juego Sin Fronteras y La Caja Fuerte e inauguró 2019 dando las campanadas como había hecho ya en 2017. También ha sido rostro de Gran Hermano Vip durante tres temporadas.

El primer recuerdo que muchos guardan de ella no se remonta a la infancia pero tiene mucho de angelical. Interpretaba a la niña buena del casto videeclip 'Amo a Laura', que se convirtió en viral. Era en realidad un montaje de MTV, parodia de la castidad prematrimonial y el supuesto grupo musical no existía. Lara no era cantante, al igual que el resto de los intérpretes.

Alumna del colegio La Inmaculada de Gijón, partió hacia Madrid para estudiar periodismo en el Centro Universitario Villanueva. Ya nunca volvió o volvió un millón de veces pero solo para disfrutar de su tierra y de su gente. Su carrera profesional le mantiene alejada de su ciudad predilecta. Una de sus profesoras, Nieves Herrero, percibió su talento y a los 19 años la convirtió en colaboradora del programa Hoy por ti de Telemadrid.

En 2010 se incorporó a Marca Tv y, a punto de acabar el año, le llegó prematuro el regalo de Navidades. Fichó por La Sexta el 21 de diciembre. Siete meses después se fue a La Cuatro, siempre vinculada al deporte y en 2013, cuando se había convertido en rostro habitual de las carreras de moto GP, la cadena anunció que prescindía de sus servicios.

Retornó a La Sexta y pasó después por Antena 3 y varios formatos hasta que en 2015 su carrera pegó el salto definitivo con su elección como presentadora de Supervivientes, formato al que aún sigue vinculada.

A Lara Álvarez no le gusta hablar de su vida privada pero se le han conocido varios novios oficiales y algunos que ella misma ha tachado como invención del papel 'couché'. Le han robado, y ha robado, el corazón del futbolista Sergio Ramos, del modelo Andrés Velencoso, el bailarín Dani Miralles, el pintor Adrián Torres, el cómico Ángel Martín y el piloto Fernando Alonso.