Lara Álvarez a los concursantes de 'Supervivientes': «Hacéis lo que os da la gana» Los concursantes incumplieron las instrucciones de la presentadora y El Pirata Morgan decidió dejar al equipo de los abandonados sin su premio de recompensa EL COMERCIO Gijón Miércoles, 12 junio 2019, 15:56

Este martes, los concursantes de 'Supervivientes' tuvieron su tradicional juego de recompensa. Los participantes tuvieron que rebozarse en barro para encontrar unas pequeñas figuras de madera con las que luego debían ganar una partida al tres en raya. El equipo ganador fue el de los abandonados, pero finalmente no tuvieron su recompensa. El motivo fue que, nada más terminar la prueba, todos los concursantes se metieron al mar para quitarse el barro, desobedeciendo las órdenes de Lara Álvarez.

La asturiana, visiblemente, cabreada, reprendió a los concursantes y les transmitió las instrucciones del Pirata Morgan, que decidió dejarles sin premio. «Os estoy marcando unas normas y diciéndonos que por favor no os metáis en el agua», les regañaba Álvarez, «lo principal es que hagáis caso. Como habéis hecho lo que os da la gana, el Pirata Morgan también va a hacerlo y no hay recompensa». El anunció no cayó nada bien entre los concursantes que, desolados, suplicaban piedad para disfrutar de su recompensa. Pero no la hubo.

El capítulo de las peleas más agrias volvieron a protagonizarlo Violeta y Dakota, que no pueden estar juntas sin empezar a tirarse los trastos a la cabeza. La más hiriente y ofensiva es la segunda, mientras que a Violeta apenas le quedan energías más que para defenderse de los ataques. «Yo paso de ti lo que pasa que tú te haces la víctima», le recordaba Chicote, «y además eres una pelota de Isabel Pantoja».

Ya pasada la medianoche, Lara Álvarez anunció que el nominado salvado por los espectadores había sido Colate.