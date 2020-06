Laura Escanes confiesa qué fue lo peor de su operación de pecho Laura posa en bikini en la piscina de su casa. / L.E. La 'influencer' ha respondido a las preguntas de sus seguidores sobre la reciente intervención CARLA COALLA Jueves, 11 junio 2020, 18:33

Después de haber confesado a través de su perfil de Instagram que se había sometido a una operación de aumento de pecho, Laura Escanes ha querido responder a las muchas preguntas que le habían hecho sus seguidores. Una ronda de respuestas que ha compartido en sus 'stories' y mediante la que ha desvelado cuestiones cómo cuál ha sido la intervención exacta a la que se ha sometido, en qué clínica se ha operado o qué es lo peor de haberse operado el pecho.

Laura Escanes ha contado que se ha hecho un aumento de mamas con corrección de asimetría y reducción de la areola. «El tamaño de la areola era lo que más me molestaba y lo que ha hecho que dé el paso«, ha confesado. Una cirugía que ha llevado a cabo la doctora Ruiz, del Institut Ruiz Castilla, en el hospital Quirón Barcelona, tal y como la 'influencer' ha compartido con sus seguidores de Instagram. Además, ha asegurado que no ha tenido dolores, aunque sí ha sentido «presión y molestias«.

Pero lo peor de haberse operado el pecho no ha sido eso, si no no poder coger a Roma. «Puedo si me la ponen encima, pero cogerla directamente de la cuna, no« confesaba, tras la pregunta de una seguidora. Un tema controvertido que también le ha valido críticas a Laura Escanes en Instagram, de quienes la acusan de haber optado por operarse ahora, en lugar de esperar un tiempo, teniendo «una niña tan peque todavía y que necesita los brazos de su madre«.