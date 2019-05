Laura Escanes, mujer de Risto Mejide, desvela su retoque estético Laura Escanes y Risto Mejide. / Instagram de Laura Escanes La joven se encuentra en la semana 21 de embarazo CARLA COALLA Viernes, 31 mayo 2019, 19:00

Laura Escanes está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida, pues acaba de superar el ecuador de su embarazo, ya que se encuentra en la semana 21. La joven y Risto Mejide, que pasaron por el altar hace ya más de dos años, le darán en unos meses la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, Roma, un bebé buscado y deseado que convertirá al hijo del publicista de una relación anterior, Julio, en hermano mayor.

Asidua a Instagram, Laura Escanes está compartiendo las vivencias de este embarazo con sus seguidores, lo que le ha llevado a ser objeto de algunas críticas, tales como de hacer un esfuerzo físico excesivo para el estado en el que se encuentra. Sin embargo, y haciendo caso omiso, ella ha vuelto a utilizar esta vía para responder a las preguntas de sus fans a través de la famosa red social, lo que la ha llevado a confesar que se ha hecho un retoque estético.

«No es una operación como tal, pero me hice un retoque estético sin cirugía: los labios con ácido hialurónico. Es lo único que me he hecho. Estoy muy contenta con el resultado. Durante el embarazo no es recomendable pero consultadlo con vuestro médico«, ha confesado Laura Escanes en Instagram, al tiempo que ha desmentido que en ningún momento ha pasado por el quirófano para operarse la nariz.