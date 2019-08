Doña Letizia conquista la tele alemana La cadena pública ZDF emite mañana el primer documental sobre la Reina. «Gana en las distancias cortas», asegura su autora ARANTZA FURUNDARENA Viernes, 23 agosto 2019, 04:46

Los españoles no se lo ponen fácil a Doña Letizia». Es la conclusión que ha extraído la periodista Julia Melchior tras muchas horas observando a la Monarca y su entorno. Melchior es la autora de 'Profesión: Reina', el primer documental que se realiza sobre doña Letizia. Lo emite mañana sábado a las 19.25 la cadena pública ZDF, que es la de mayor audiencia en Alemania, y desde hoy podrá a verse en España en la web del canal alemán. Será el primero de tres capítulos sobre las consortes europeas. Los dos siguientes los ocuparán Matilde de Bélgica y Máxima de Holanda. «Matilde es una reina majestuosa. Cuando entra en un salón lo llena todo con su presencia -opina Julia Melchior-. Pero yo me sentiría mejor representada por Letizia, que encarna a las mujeres de mi generación».

No es la primera vez que los medios alemanes se interesan por la monarquía española. De hecho, suelen hacerlo a menudo y no precisamente para bien. Parafraseando a Melchior, podría decirse que la prensa germana tampoco se lo ha puesto fácil a don Felipe y doña Letizia. A finales del año pasado, un diario alemán supuestamente socialdemócrata y centrista como el 'Süddeutsche Zeitung' publicó un reportaje titulado: 'La Casa Real más impopular de Europa se tambalea'. En él, su corresponsal en Madrid hablaba de «los escándalos protagonizados por los Borbones», criticaba la intervención de Felipe VI en el conflicto de Cataluña y remataba afirmando que al Rey español «le falta carisma». Al final, quizás para compensar, concluía que, a pesar de su supuesta impopularidad, «Felipe es más popular que todos los líderes de los partidos políticos» de su país.

Crisis, separaciones... La prensa alemana no les ha ahorrado disgustos a los monarcas españoles. Ningún miembro de la Familia Real está a salvo de sus críticas. Este verano la revista 'Bunte' atribuía a la princesa Leonor «una excesiva dependencia de su padre». Y todo porque en el último posado de Marivent la heredera no se soltó de la mano de don Felipe... «Insegura», sentenciaba esta publicación sensacionalista, que ya en 2008 recibió las quejas de la embajada española en Alemania por haber insinuado indicios de anorexia en doña Letizia.

El documental que el sábado emitirá ZDF promete un tono distinto. Su autora ha seguido a la Reina durante un año y dice haberse fijado más en los momentos fuera de cámara que en las poses protocolarias. «He visto cómo gana a corta distancia -ha declarado Julia Melchior al diario 'Abc'-. Irradia cercanía y humanidad». Dos rasgos que no consiguió transmitir el famoso vídeo difundido por la Casa Real el año pasado en el que se veía a Felipe, Letizia y sus hijas tomando una extraña sopa, en una mesa sin pan... Las cámaras germanas también han llegado allí donde aún no han podido penetrar las españolas: el despacho de trabajo de doña Letizia, un espacio «pintado de blanco, luminoso y de reducido tamaño». La buena imagen de la reina se ha extendido estos días a Francia, donde la revista 'Gala' se deshace en elogios hacia ella por educar sus hijas de una manera comprometida y realista, «evitando que crezcan en una burbuja dorada».

Vargas Llosa, el historiador Charles Powell y la directora de la Organización Mundial de la Salud, la asturiana María Neira, entre otros, aportan sus testimonios sobre doña Letizia en el documental. El resultado, anticipan, es un retrato completo, «con sus aciertos y errores», en el que no se esquiva su desencuentro del año pasado en la catedral de Palma con doña Sofía, ni se oculta que la Reina emérita «ha dejado el listón muy alto». Melchior también analiza «la enorme presión mediática a la que Letizia está sometida»... Presión que, al menos hasta ahora, contribuía a avivar la prensa alemana.