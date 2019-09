Ana Locking renueva a Aitana La diseñadora confecciona diez estilismos para la gira de la cantante y se encarga también de las originales camisetas que se venderán en los conciertos GLORIA SALGADO Madrid Martes, 10 septiembre 2019, 14:03

Ana Locking ha creado la nueva imagen de Aitanaen una de las colaboraciones más interesantes e inteligentes de la temporada. La modista colabora con la cantante en su gira 'Play Tour' para diseñar el vestuario, el logotipo de la artista y los artículos promocionales de la gira.

«El primer contacto que tuvimos con ella fué cuando vino a ver el desfile de la colección Kaspar Hauser OI 19-20 -presentada el pasado mes de julio en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid-. Más adelante se pusieron en contacto con nosotros para ver la opción de colaborar en su gira 'Play', y no me lo pensé en ningún momento ya que me apetecía mucho poder involucrarme en todo el proceso creativo de una cantante con tanta proyección como es Aitana». La diseñadora destaca que la ex concursante de 'Operación Triunfo', pese a su juventud, es muy madura para su edad: «Eso fue lo que me sorprendió e hizo que me apeteciese aún más trabajar con ella. Tiene mucho talento, y sobre todo sabe lo que quiere, es una mujer con fuerza y determinación, y eso es muy 'Locking'», enfatiza.

Los 10 estilismos - Un tres piezas de minifalda-short, crop-top y torera con volantes en cascada de organza blanca, todo realizado en tweed con pequeñas lentejuelas y bordados manuales de pedrería de cristal. - Un body nude con bordado manual a rayas de pedrería de cristal y el nuevo logotipo de Aitana bordado en los laterales acompañado de un bolero de plumas de avestruz cosidas a mano a líneas diagonales blancas y negras. - Un dos piezas compuesto por un top cruzado de mangas drapeadas abullonadas y una falda pareo con gran lazo en el costado, en plisado de organza de lame dorado. - Body drapeado en pecho con el estampado del logotipo diseñado para ella, llevado sólo o acompañado de pantalón de talle alto en tweed negro con lentejuelas bordadas. - Bomber corta metalizada de scote barco, con el estampado del logotipo y un short de talle alto en tweed negro con lentejuelas bordadas. - Vestido con lentejuelas gigantes de silicona de colores. - 2 Conjuntos de Corset + Culotte en jacquard de hilo dorado y lentejuela negra, ambos con vestidos de rejilla de silicona fosforescente que se iluminan en la oscuridad. - Un dos piezas de short y crop-top cruzado en tweed negro con lentejuelas bordadas. - Vestido esmoquin sin mangas de solapa sastre realizado en dos versiones diferentes de lentejuelas tornasoladas.

Se trata de una colección amplia, con diez estilismos, para que Aitana, que lleva dos 'looks' en cada concierto, pueda seleccionar lo que quiere en cada momento. «Tuvimos varias reuniones con ella y Olga, su mánager, para ver como sería el espectáculo que estaban preparando, analizar necesidades, y a partir de ahí plantear bocetos, tejidos, colores, etc… Todo el vestuario creado tanto para ella como para el grupo de baile esta pensado en conjunto con los visuales, escenografía, etc… para que se integre dentro del 'show' y haya una coherencia global».

Además, también pidieron a Ana Locking la creación de los artículos promocionales que se pondrán a la venta en sus conciertos. Buscaban algo especial y no el típico «producto de fan» con la imagen del cantante en primer plano, «por eso -explica- huimos de todos esos estereotipos. Es una apuesta arriesgada ya que al fin y al cabo, el fan busca la imagen física del cantante, pero también lo convierte en un producto más maduro que puede ser llevado tanto por fans de Aitana como por los que no lo son tanto, y de esa forma tener más recorrido en el tiempo y sobre todo, una manera más potente de hacer marca».

Aplicado en el estampado de alguno de los estilismos y en los artículos promocionales está el logotipo de Aitana, también creada por la diseñadora, que se ha inspirado en la onda del sonido.