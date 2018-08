El parte de quejas de Lucía Etxebarría sobre Gijón Lucía Etxebarria. / E. C. «¿Vosotros veis normal que me cobren tres euros en un restaurante por una botella de agua?», preguntaba la escritora ANA SOLÍS Martes, 14 agosto 2018, 01:20

La escritoria valenciana preguntó hace dos días por Twitter cómo podía ir al aeropuerto de Avilés desde Gijón porque tenía un vuelo urgente a medianoche y el taxi le parecía caro (53 euros). Las críticas, y el buen humor, se desataron en las redes. Y la cosa no quedó ahí, porque ayer también volvió a incendiar la red social del pájaro azul con nuevos mensajes sobre Gijón.

Esta vez se quejaba por el precio que tuvo que pagar en un bar que ella misma denominó «bio, alternativo, donde el precio del agua no venía en la carta y no nos han advertido», y publicaba «¿Vosotros veis normal que me cobren tres euros en un restaurante por una botella de agua?¿Es porque es Gijón en verano, o porque nos están tomando el pelo?», preguntaba la escritora. Poco tardaron en llegar las respuestas graciosas. «Pero bueno mujer, ¿venir a Gijon para meterte en un restaurante bio a beber agua? Será por sidrerías donde comer bien y beber mejor», escribían en la red. A lo que la escritora respondía: «Nos encanta Gijón», junto a una foto en El Muro.