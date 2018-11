Lucía Rivera continúa en pie de guerra contra la censura de Instagram La modelo gijonesa ha publicado por tercera vez una foto de sus pechos que la red social califica como «pornográfica» ANA SOLÍS Jueves, 22 noviembre 2018, 13:59

«Me resulta cansino subir esta foto tantas veces, pero es la mejor foto que me han hecho en mucho tiempo y me siento muy agusto con ella». Con esta frase comenzaba su publicación Lucía Rivera Romero.La modelo gijonesa no desiste en su intensa lucha contra la censura que Instagram ejerce contra los desnudos, la cual ha afectado a una de sus instantáneas, en la que aparecía mostrando sus pechos y pezones.

«Me da mucha pena que Instagram sí permita que se publiquen peleas, niños con armas, etc etc, y después nos escandalicemos por un pezón solo porque sea de una mujer», ha reivindicado la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera.

Tras el bloqueo de la fotografía original, Rivera volvió a subirla tapando sus pezones con unos diminutos corazones negros, algo que tampoco ha sido aceptado por la plataforma, que de nuevo, eliminó la publicación. Esta vez ha elegido unos emoticonos de llamas de fuego para tapar parte de sus busto, los mismos que eligen otras 'celebrities', como hace unos días hizo Sofía Suescun, para salvar la censura y mostrar su cuerpo de manera artística.

Aunque Instagram ya le advirtió que esta conducta reiterada puede acabar con la inabilitación de su perfil, una gran fuente de publicidad e ingresos para la modelo, Lucía Rivera no se ha achantado y expresado su opinión sin tapujos: «No sé muy bien los mensajes que estáis intentado dar en este siglo, pero el de la libertad a la mujer no, y es muy triste».

Centenares de seguidores y amigos han apoyado el arrojo y la valentía de la gijonesa.