El empresario Luis Medina. Efe

Luis Medina y Clara Caruana ya son marido y mujer

La pareja se ha casado en secreto rodeados solo de sus más íntimos

Joaquina Dueñas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:32

Comenta

Después de algo más de dos años de noviazgo, Luis Medina y Clara Caruana han hecho oficial su relación casándose en la intimidad, según la revista ¡Hola!. La fuente consultada por la publicación ha comentado que ambos están «radiantes, felices y orgullosos» en esta nueva etapa de sus vidas. Más allá de la ratificación de la noticia, no ha trascendido nada sobre el enlace del hijo más reservado de Naty Abascal, que en su línea de discreción se ha dado el 'sí, quiero' en secreto rodeado solo de sus familiares y amigos más próximos. Una celebración muy alejada de la de su hermano Rafael, que en 2010 se casó con Laura Vecino ante 700 invitados.

Descendiente de aristócratas, al igual que Medina, Caruana es nieta del barón de San Petrillo, José Caruana Gómez de Barreda, y de la marquesa de Villamayor de Santiago, Ethelvina Velázquez Stuyck. Tras estudiar Enfermería y Derecho, cursó un máster en Dirección y Gestión de Salud. Actualmente, es gerente asistencial y de proyectos del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, gerente del Departamento de Urología y auditora del Organisation of European Cancer Institutes.

La reciente esposa de Luis Medina ha sido su apoyo incondicional durante el tiempo que el hijo de Naty Abascal ha tenido que hacer frente a sus problemas con la justicia, investigado por supuesta estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia, cargos de los que quedó absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid en marzo de 2025.

