La nieta de Serrat narra el duro episodio de acoso que vivió mientras viajaba en tren «Os voy a contar desde mi angustia, una de la situaciones más desagradables que he vivido nunca»

La nieta del cantante Joan Manuel Serrat, Luna Serrat, ha querido compartir el duro episodio de acoso que sufrió mientras viajaba en tren. «Os voy a contar desde mi angustia, una de la situaciones más desagradables que he vivido nunca», comienza diciendo Luna, que ha tenido que hacer frente a un momento de lo más incómodo y cuyo testimonio espera que sirva para lanzar una denuncia social y acabar con este tipo de situaciones.

Este es el relato que ella misma compartió en Instagram:

«Empiezo diciendo que estoy bien. Soy Luna Serrat, periodista, y os voy a contar desde mi angustia una de las situaciones más desagradables que he vivido nunca.

Hoy a las 17:50 he cogido el AVE Huelva-Madrid, a mi lado un señor americano con pinta de pocos amigos, sin duda no era el compañero ideal para 4 horas de viaje, nada más verme me chequea de arriba abajo y se ríe, me pongo nerviosa, saludo y me siento. Sin parar de analizarme me dice que no habla castellano pero quiere aprender, que le ayude, le digo que estoy ocupada y sigo a lo mío. Llevaba una cantimplora que cada vez que la abría atufaba el vagón a alcohol, asustada se lo cuento a mis amigas, quienes no paran de escribirme ni un segundo.

El señor se pone a ver 50 sombras de Grey y me pide que la vea con él, su torpeza con el castellano me sirve de excusa y digo que no le entiendo, él insiste y yo me giro. En cada escena de sexo se ríe, me mira, me siento intimidada y a él le gusta. Fue la peor hora que recuerdo, ni si quiera me rozó y nunca me había sentido tan desnuda.

De un momento a otro, yo que juraba que cuando me viese en una situación así sabría afrontarla, me vi contra la ventana, tapada por mi bolso y chaqueta, lo más alejada que podía de él, sin escuchar música y sin leer por miedo de quedarme dormida. Pensé en todas las horas que me quedaban, el señor seguía mirándome y seguía gritando en cada escena en la que aparecía la chica en la cama, me ponía caras y me invitaba a ver la película con él. 'Te he dicho que no' fue mi última frase.

Pasó un regidor preguntando por una maleta mal colocada que afortunadamente era mía, era el momento perfecto, cosas del destino, fue el empujón que necesitaba. Me levanté y le conté la historia, sin detalles, me daba mucha vergüenza. Notó al segundo lo que estaba pasando, mis lágrimas y mi voz entrecortada lo decían todo.

Aquí acaba mi historia. No hay más. No me pasó nada. Ni me tocó. Sé que el tema es delicado y soy consciente de que no siempre es tan fácil pedir ayuda. Puede resultar exagerado pero nadie merece una hora de pánico.

Siguió en el tren y continué sin escuchar ni una canción y sin leer ni una sola página, ya no estaba a su lado, pero no hubo segundo que no mirase la puerta del vagón por si venía a decirme que por qué me había cambiado.

No tengo ni ideade qué hubiese pasado si me hubiese quedado todo el trayecto sentada, si me hubiese dejado en paz o no, si solo era un borracho o si se estaba riendo de mí. El caso es que nadie tiene que hacerte sentir intimidada. He de decir que le volví a ver, al cabo de otra hora fui al baño a lavarme la cara, tenía todo el rimel corrido y me fui. Nada más salir le vi. Me sonrió, creo que se burlaba de mí. Una vez más, como todas las noches que vuelvo a casa sola, cogí el móvil, hice como si hablase con mi padre y me fui.

Al final llegué a Madrid y ahí estaba mi madre, no sé cómo lo hace pero siempre está, era la única persona que quería ver, y aquí estamos, escribiendo esto para que nunca llegue a más. Ni conmigo ni con nadie.

Siento la necesidad de contarlo, no me perdonaría que le pasase a mi hermana pequeña y que por vergüenza no me lo dijese, o porque se crea la única no sea capaz de reaccionar.

Soy periodista y por primera vez me he sentido víctima y tengo el deber de contaros mi historia. Ojalá sea la última vez que el miedo protagoniza mis textos.

'El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la libertad de la mujer'. Eduardo Galeano.

Gracias por escucharme, a veces, no hay mejor terapia.

Luna».