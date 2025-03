El Lynch más mundano

Iker Cortés Madrid Lunes, 15 de junio 2020, 00:12 | Actualizado 00:32h. Comenta Compartir

Lo último de David Lynch puede ser lo más extraño que el cineasta estadounidense haya hecho nunca. Porque jamás le habíamos visto arreglando un fregadero o dando el parte meteorológico de Los Ángeles. Lo mundano y lo cotidiano se suman ahora al rico universo de un director atípico, que ha explorado y abierto caminos insospechados tanto en la gran pantalla como en la televisión.

¿Su última genialidad? Aprovechar el confinamiento para hacerse youtuber. El director de 'Carretera perdida' abría el pasado 11 de mayo su canal, David Lynch Theater, y desde entonces no ha faltado ni un solo día a ese boletín en el que anuncia el tiempo que hay en Los Ángeles, normalmente marcado por los «cielos azules» y un «sol radiante». En el último de ellos, incluso lanzar un mensaje de apoyo a la comunidad negra, tras el asesinato de Gerald Floyd a manos de un policía en Estados Unidos, con un cartel donde se puede leer 'Las vidas de los negros importan. Paz, justicia, sin miedo'.

El canal, «lo mejor de la cuarentena» para algunos de sus suscriptores –ya cuenta con más de 95.000–, también ha exhibido ya un cortometraje de animación en blanco y negro titulado 'Fire (Pozar)', lleno de imágenes inquietantes y sorprendentes, y con una estimulante banda sonora.

Vídeo. Uno de los vídeos en los que hace de manitas.

Pero lo más inesperado es una serie de vídeos titulada 'What is David Working On Today', algo así como '¿En qué anda trabajando hoy David?', que comenzó el 28 de mayo y que por el momento solo tiene un par de entregas. En colaboración con una mano amiga, que graba al realizador de 'Twin Peaks' en el taller de su casa, el autor de 'Cabeza borradora' comenta a sus suscriptores que se encuentra trabajando en la base de un fregadero de madera. «Tengo que arreglarlo porque se ha podrido y se ha curvado», explica a sus suscriptores mientras muestra los primeros pasos de esa restauración. Lynch también explica que va a trabajar en un soporte de madera bastante antiguo que quiere barnizar para que recupere su brillo original.

En la segunda entrega de la serie, publicada unos días más tarde, el cineasta vuelve a mostrar el fregadero, ya perfectamente instalado y funcional y anuncia que va a ponerse a trabajar en en un checking stick ('palo de control', sea lo que sea eso) y que espera enseñarlo a lo largo de esta semana. Antes de despedirse, pide a sus seguidores que le cuenten en qué están trabajando.

No es el único que ha aprovechado la cuarentena. John Krasinski, protagonista de 'Jack Ryan' y director de 'Un lugar tranquilo', puso en marcha un programa en la plataforma titulado 'Some Good News', una suerte de informativo cargado de humor y noticias positivas que ha acabado vendiendo a ViacomCBS, ante la imposibilidad de seguir dirigiéndolo cuando la desescalada se formalice.

Vídeo. El primer episodio de 'SomeGoodNews'.