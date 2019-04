El forense Richard Shepherd lanza la enésima teoría sobre la muerte de Diana de Gales. El médico ha publicado 'Causas no naturales', un libro en que asegura que la lesión de Lady Di tras el accidente en París no era mortal. «Era muy pequeña, pero estaba en el lugar equivocado», asegura el forense. También cree que la Princesa se hubiera salvado si llevara cinturón de seguridad. «No he visto una lesión tan rara en mi carrera», dice Shepherd.