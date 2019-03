Aluvión de críticas a Malú en Instagram: «¿Feminista y de derechas? Qué decepción» La cantante publicó una imagen el 8-M, Día Internacional de la Mujer, que recibió multitud de comentarios negativos EL COMERCIO Gijón Lunes, 11 marzo 2019, 20:59

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, provocó, no solo masivas manifestaciones por todo el país, sino también multitud de reacciones en redes sociales defendiendo la lucha por la igualdad. Entre los rostros conoidos que quisieron hacer pública su opinión, destacó un publicación de Malú en Instagram que recibió una avalancha de comentarios negativos.

«Siempre libres... Siempre unidas», escribía la cantante junto a una imagen de una una manifestación. Las reacciones de los seguidores de la nueva pareja de Albert Rivera no se hicieron esperar y lanzaron multitud de dardos a la intérprete, sobre todo haciendo alusión a lo que consideran «falta de coherencia».

«Piensa antes de hablar o escribir y mira a tu alrededor, no eres nada de ejemplo a seguir, me encantabas como cantabas, pero ahora me das asquito», «feminista y de derechas??? Menuda decepción....» o «no eres coherente con lo que quieres transmitir y con la persona que estás» son algunas de las respuestas que ha recibido Malú.

Otro tipo de comentarios se refirieron a su relación con el líder de Ciudadanos, reprochándole la incompatibilidad entre salir con Rivera y defender los derechos de la mujer. «A Albert Rivera no le gusta esto» o «se van a vivir a un chalet de un millón al mes... Juntitos y felices. Uno haciendo politica por el pueblo (cuando el pueblo paga su pedazo de chalet aun cobrando 3.8» fueron algunos.