Malú da a luz a su primera hija Malú y Albert Rivera. / E. P. La pequeña es fruto de la relación con el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera ELCOMERCIO.ES Sábado, 6 junio 2020, 14:44

Malú da a luz a su primera hija. La cantante ingresó la madrugada de este sábado en el hospital HM Puerta del Sur de Móstoles acompañada por su pareja, el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera. La pequeña es la primera hija de la pareja y segunda para el expolítico, que tiene otra niña, Daniela, fruto de su matrimonio con Mariona Saperas.

Malú ha estado imparable incluso en la recta final del embarazo, tiempo durante el que tampoco ha dejado de trabajar. Eso sí, cumpliendo en todo momento las condiciones de seguridad impuestas por las autoridades. Fue el pasado mes de diciembre, tras la dimisión del exlíder de ciudadanos, cuando hicieron pública la noticia del embarazo de la artista, tras semanas de rumores. «Ahora sí... Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor», escribía la artista en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de un chupete y las manos de ambos entrelazadas.

Si el comienzo de su relación fue discreto, el embarazo y esta etapa de su vida no iba a ser diferente. Así, durante estos meses han sido contadas las ocasiones en las que la intérprete de «Aprendiz» se ha dejado ver luciendo «tripita» de embarazada, optando siempre por las prendas anchas y evitando ser fotografiada por los paparazzi. Rivera, por su parte, ya advirtió el día de su retirada que su máxima en el futuro sería la de alejarse de la vida pública y centrarse en su familia.

«Vamos a tener que cambiar muchos pañales, combinado con mucho trabajo aquí en el despacho. Pero no hay nada más bonito que esperar el nacimiento de un hijo. Toda mi familia está muy ilusionada, también mi hija Daniela», explicaba feliz Albert Rivera en una visita a «El Hormiguero». Y añadía: «Estoy con muchas ganas, nervios e ilusión de ver la carita a mi hija. Quedan pocas semanas».

Malú, por su parte, asegura que ha pasado un muy buen embarazo. «El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial, todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho», contó a través de un directo de Instagram.