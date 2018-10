Malú, vetada en Mediaset La cantante, que promociona actualmente su nuevo disco, no ha pisado ningún plató del grupo que dirige Paolo Vasile EL COMERCIO Lunes, 1 octubre 2018, 17:11

Mediaset cierra sus puertas a Malú. Según publica 'ABC', la cantante, que ha pasado largo tiempo en los platós de Telecinco, está viendo ahora como las cadenas del grupo dirigido por Paolo Vasile cierran sus puertas precisamente cuando la artista está promocionado su último disco, 'Oxígeno'.

El motivo de este desencuentro no es otro que el rechazo de Malú de participar como juez en 'Idol Kids', un talent show de Telecinco que la cadena ni siquiera llegó a emitir. «Se había ofrecido a Jesús Vázquez y a ella formar parte de él porque habían tenido éxito como presentador y jueza, respectivamente, de La Voz y La Voz Kids. Jesús tiene contrato de cadena con Mediaset y no podía rechazar la oferta. No así Malú, que sí lo hizo», explica a LOC una fuente de Fremantle, productora del cancelado formato.

Desde Mediaset han optado por no pronunciarse sobre el sonado divorcio. No lo confirman, pero tampoco lo desmienten, por lo que la relación entre el grupo mediático y la cantante se da por rota desde hace meses.

Aunque desde el entorno de la cantante tampoco nadie se ha pronunciado sobre el desencuentro, llama la atención que Malú no haya hecho acto de presencia en algunos de los programas más populares de la cadena como 'Viva la vida' o 'El programa de Ana Rosa' con el fin de presentar su disco.

Esta no es la primera polémica que tiene como protagonista a Malú en los últimos días. La cantante concedió una entrevista en la que abordaba el machismo en la industria musical y se quejó de las críticas a determinadas cantantes por su aspecto físico.