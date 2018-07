Maluma, en el punto de mira por una imagen en la cama con siete mujeres desnudas Maluma rodeado de mujeres. / Instagram «Deja de usar a las mujeres como algo sexual, como un pedazo de carne», «Más respeto a la mujer en la música latina», han sido algunos de los comentarios que recibió el artista en Instagram EL COMERCIO Gijón Viernes, 27 julio 2018, 11:06

Maluma se ha convertido en un cantante de éxito a nivel mundial y la repercusión de lo que muestra en sus redes sociales, como Instagram, es también planetaria. Son muchos los artistas con los que ha trabajado, entre ellos, Shakira, con la que guarda una estrecha relación. Pero ni Shakira, ni Enrique Iglesias ni el todopoderoso Daddy Yankee tienen tantos 'followers' en las redes sociales como Juan Luis Londoño Arias, un joven colombiano de 22 años que ha revolucionado el género «urbano». Tras abandonar su prometedora carrera como futbolista en el Atlético Nacional de Medellín, se lanzó al estrellato grabando canciones sin parar y participando como 'coach' en «La Voz Kids», y ahora tiene más de 34 millones de seguidores en Instagram, 23 en Facebook y 5 en Twitter.

Una fama que le ha otorgado el mismo número de alegrías que de polémicas. La última debido a una fotografía que compartió en su perfil de Instagram en la que Maluma aparece acostado en una cama, rodeado de siete mujeres con ropa interior, casi desnudas. Una publicación que ha llegado a superar el millón y medio de 'likes' y miles de comentarios a favor y en contra en Instagram.

Una fotografía que ha causado revuelo pues ha dividido a sus usuarios. «Maluma tiene talento, pero qué lástima que lo desperdicie en canciones donde la mujer solo es vista como un objeto sexual», «¿Era necesario? ¿Alguna vez harás un video con una chica ordinaria? ¿Alguna vez dejarás de usar a las chicas como 'el agregado' de tu producto? Muchos jóvenes te siguen y te admiran y ven como algo normal (por tu ejemplo) el usar a las mujeres como algo sexual, como un pedazo de carne…» o «Eres una estrella internacional, no necesitas participar en este tipo de escenas machistas para parecer más machote. Más respeto a la mujer en la música latina», son algunos de los comentarios en contra de la fotografía que Maluma ha difundido en Instagram.

No es la primera vez que Maluma se ve envuelto en polémica. El pasado mes de mayo se recogieron firmas para impedir que el artista colombiano celebrase un concierto en Palencia, al considerar que las letras del cantante son «machistas, misóginas y degradantes para todos y hacía las mujeres en particular». Como es el ejemplo del tema «Cuatro 'Babys'», que interpretó junto con los raperos Noriel, Bryant Myers y Juhn, y en el que habla sobre su relación sexual con cuatro mujeres. «Estoy enamorado de cuatro 'babys'. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero», dice el estribillo. «Dos son casadas. Hay una soltera. La otra medio 'psico' y si no la llamo se desespera», continúa el tema que provocó una oleada de críticas contra el artista.