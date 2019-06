«No somos maniquís, somos personas»

Sara Fátima Haroug Bruzos nació en Avilés en 1999, de padre sudafricano y madre asturiana. Con tan solo 19 años, será la modelo que representará a Asturias en el concurso Miss Mundo España, que este año se celebrará en Melilla a partir del 8 de agosto.

-¿Cómo se inició en la moda?

-Pues la verdad es que no pensé nunca que me iba a dedicar a ello, pero se me presentó la oportunidad a los dieciséis años, cuando la agencia Rassims hacía un casting. Aproveché al máximo el momento, y descubrí un mundo maravilloso que me fascina.

«A veces no se valora lo suficiente nuestro trabajo. Muchos lo ven como una diversión»

-¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

-Me gusta mucho el posado de fotografía.

-¿Y lo que menos?

-No hay nada que no me guste, pero a veces no se valora suficientemente nuestro trabajo, mucha gente lo ve como si para nosotros fuese una diversión. Esa sería la parte que peor veo dentro de este mundo.

-¿Tiene algún referente? Alguna diseñadora que le inspire, alguna modelo...

-Me encanta Cara Delevigne, fue modelo de Victoria's Secret y, aunque yo, personalmente, no aspiro a hacer ese tipo de trabajos, sí me gustaría ser como ella y convertirme en modelo publicitaria. Me encantaría trabajar con marcas importantes como Chanel o Dior.

-También trabaja de azafata de vuelo. ¿Cómo lo compagina con su faceta de modelo?

-Empecé a trabajar hace poco y se me hace complicado compaginar ambas cosas, pero como me gusta la moda, voy a tratar de sacar tiempo para dedicarme a ello. Cuando te gusta algo y lo quieres, lo consigues aunque sea complicado.

-Y, como dice la canción, ¿a qué dedica el tiempo libre?

-Hago hípica y montañismo. También me gusta mucho la música, de hecho toco el piano y canto.

-Si pudiese ver su futuro, ¿qué le gustaría ver?

-La verdad es que la visión de futuro que tengo es sobre todo la de crecer como persona y desarrollar unos valores. En cuanto al trabajo como modelo, creo que es importante hacer lo que me gusta, lo que me hace sentirme bien conmigo misma.

-¿Es difícil ceñirse a este estilo de vida? Seguir una dieta, deporte...

-No me cuesta en absoluto. Por lo general, como sabemos que tenemos que estar siempre dentro de unas medidas y un peso, intentamos controlarlo. Tenemos que intentar seguir una dieta saludable y comer un poco de todo. Y lo más importante, mantenerse activa.

-¿Qué cambiaría si pudiese en el mundo de la moda?

-En algunos casos parece que no se tenga en cuenta que somos personas y no maniquís. Esa percepción debería cambiar. Por ejemplo, si has tenido un mal día, no siempre puedes tener buena cara. Y en un desfile es imposible quitar una prenda y ponerte otra en un segundo. Ante todo, somos personas.

-¿Algún consejo para quien sueñe con ser modelo?

-Les diría que sean ellos mismos, que sean naturales, alegres y que tengan siempre una meta que alcanzar. Esta es la mejor manera de seguir creciendo.