Manuel Turizo cancela un concierto en plena gira por estar ingresado en el hospital

Con una foto y un texto en sus redes sociales. Así anunció el cantante Manuel Turizo que cancelaba su concierto en Berlín en plena gira por Europa. El directo estaba previsto para la noche del 24 de noviembre, pero problemas de salud impidieron al artista colombiano subirse al escenario, pues se encontraba ingresado en el hospital.

Rápidamente los fans de Turizo mostraron su preocupación por el estado del cantante al compartir una foto en la que salía postrado en una cama y con una vía puesta. El artista explicaba que el cuerpo le había dicho 'basta' y no estaba en condiciones de actuar, aunque no especificó en ningún momento el problema en concreto. Sí aprovechó para pedir disculpas por haber cancelado con tan poco margen, ya que fue el mismo día del concierto, dejando a miles de seguidores tirados.

Este es el mensaje íntegro que compartió Turizo en su Instagram: «Esto lo posteo con ganas de pedir disculpas a todo el mundo que nos iba a acompañar hoy en Berlín. Hoy era mi primer show aquí en toda mi carrera y créanla que estaba más emocionado que un putas. Esta ha sido una gira brutal para mí, muchas ciudades nuevas, muchos sueños cumpliéndose como hoy, pero el cuerpo a veces pasa factura por más que uno quiera seguir y hacer las cosas. Perdón por no poder llegar hoy y les prometo que nos desquitamos de esta como sea. Gracias y discúlpenme de corazón a todo el que estaba ready pa hoy, pero Dios dijo que no era el día. Les estaré contando cuándo nos vemos, pero de esta nos desquitamos sí o sí».

Algunos de sus seguidores reprocharon al cantante la poca antelación con la que se canceló el concierto pues ya había gente haciendo cola con un frío que pela para tener un sitio privilegiado en el recinto. «El concierto en Berlín cancelado una hora antes del comienzo. Toda la gente llevábamos horas en la cola a 2°C. No es normal», decía uno de sus fans.

Supuestamente, la gira continuará el próximo 26 de noviembre de 2025 en Colonia, Alemania, seguido de otros conciertos en esta misma semana en Porto, Portugal (28 de noviembre) y en Guadalajara, México (2 de diciembre).

