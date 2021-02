María Castro y Paula Echevarría, las modelos de sus hijas Ambas actrices se muestran encantadas con sus pequeñas fotógrafas María Castro posa para su hija mayor, Maia. / M.C. CARLA COALLA Jueves, 11 febrero 2021, 15:39

A pesar de que María Castro ha tomado la decisión, al igual que muchos otros rostros conocidos del panorama nacional, de ocultar el rostro de sus hijas en redes sociales para proteger su privacidad, la actriz no tiene reparos en presumir de su talento. Así lo ha mostrado en una de sus últimas publicaciones, en la que si bien es ella la protagonista, es su hija mayor, Maia, la artífice de la instantánea.

«Las fotos que Maia me hace, son de las que más me gustan...«ha asegurado María Castro al hacer pública la instantánea que le ha tomado su hija mayor, deshaciéndose en halagos hacia ella, destacando sus dotes para la fotografía. Una situación que ya habíamos vivido en otra ocasión, con Daniella Bustamante y Paula Echevarría. La actriz asturiana no dudó en hacer pública la identidad de su fotógrafa particular ante una sesión muy especial.

En el caso de Paula Echevarría, de hecho, esta afición de la pequeña podría llegar a convertirse en profesión, pues aún no se había roto su matrimonio con David Bustamante cuando ambos progenitores confesaron, orgullosos, que su hija quería ser fotógrafa. Habrá que ver si Daniella sigue desarrollando una afición para la fotografía que, siendo su madre una de las 'influencers' más cotizadas del panorama nacional, va a practicar en casa.