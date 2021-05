María Jesús Ruiz accede a la última petición de Gil Salgado: «Yo nunca me opondría» El empresario lleva 25 días ingresado en el Hospital de la Paz de Sevilla, donde lucha contra un cáncer de colon José María Gil Salgado junto a María Jesús Ruiz EL COMERCIO Gijón Viernes, 14 mayo 2021, 13:21

«Yo nunca me opondría»; estas han sido las palabras de María Jesús Ruiz en respuesta a la petición de ver a su hija del que fue su marido José María Gil Salgado. El empresario, que se encontraba en prisión, tuvo que ser intervenido en urgencias hace unas semanas por un cáncer de colon. Debido a una infección de los puntos, actualmente se encuentra en estado muy grave en el Hospital de la Paz de Sevilla, una situación que le ha llevado a pedir que se le conceda «un último deseo»: ver a la hija que tiene junto a María Jesús Ruiz.

La hermana de Gil Salgado ha contado en televisión que «tiene bastante miedo y que los médicos le han dicho que si no se opera, la infección que tiene cada vez le coge más espacio» algo que sería muy peligroso para su salud. Por ello y puesto que la decisión de operarse o no está en su mano, Cintia Gil Salgado ha querido unirse a la petición de su hermano y solicitar a María Jesús Ruiz que le deje ver a la hija que tienen en común porque «sería la motivación suficiente para que se haga esta operación«. »Entre los meses que lleva en prisión y antes, seguro lleva 8 o 9 meses sin verla« ha declarado. Los médicos le dijeron de entrar en el quirófano de manera inmediata tras sufrir la infección, pero él dijo que prefería morir. Además, según han añadido desde 'Sálvame', Gil Salgado no se estaría tomando la medicación, lo que está haciendo que «su vida corre peligro».

El empresario está ingresado en un módulo aparte del hospital y se encuentra en una habitación custodiada por dos agentes. Gil Silgado cumplía una condena de nueve meses, que puede verse aumentada en 18 meses, por la denuncia que María Jesús Ruiz le interpuso por coacción.