María Jesús Ruiz cancela su boda 'in extremis' 01:26 Última foto de la pareja que María Jesús publicó en Instagram. / Instagram La exmiss España asegura que su relación con el empresario marcha bien y no explica por qué se ha anulado el enlace EL COMERCIO Gijón Miércoles, 12 septiembre 2018, 21:38

No hay boda. María Jesús Ruiz y Julio Ruz han cancelado su enlace, al menos, de momento. Así se lo ha confirmado a 'Jaleos', aunqeu no ha querido aportar detalles. Eso sí, ha contestado con un escueto 'sí' a que su relación sentimental con el empresario continúa.

Desde el inicio de su romance, muy pocos apostaban por su relación. Primero, porque se creía que ella solo estaba con él por interés y más tarde, mientras ella estaba en 'Supervivientes' (Telecinco), por los constantes rumores de infidelidad que envolvían al empresario, que presentó varias denuncias al respecto.

Ella, por su parte, optó por ignorar los comentarios y aseguró que Julio Ruz era el hombre de su vida. Pero lo cierto es que María Jesús no ha compartido en redes sociales ninguna imagen junto a su pareja desde hace más de un mes, cuando publicó unas románticas palabras: «Hoy me doy cuenta del viaje tan maravilloso que emprendimos hace tiempo .. me doy cuenta de que te amo sobre todas las cosas y que ojalá la vida me de las oportunidades precisas para que sepas todo lo que haría por ti . Gracias por hacerme sentir tan especial siempre . Te amo»

. ¿Ha cambiado algo entre la exmiss España y el empresario? Lo único confirmado que es, por ahora, no habrá boda.