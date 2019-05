María Patiño responde a los que hablan sobre su «extrema delgadez» «Estás demasiado flaca, entiende que a tu edad eso no te favorece», es solo uno de los comentarios que se pueden leer bajo la imagen de la colaboradora de 'Telecinco' EL COMERCIO Miércoles, 22 mayo 2019, 16:36

Cada vez son más los que con cada publicación en redes sociales de María Patiño se preguntan si esa «extrema delgadez» es normal en la colaboradora.

«Te oí decir que sólo comes carne enlatada y arroz integral. Ojalá ninguna niña te siga. No es lo mismo comer de todo y estar delgada, que no comer de nada como dices»; «A mi parecer, cumplir años es algo inexorable por mucha cirugía, botox y demás que uno se haga. Es mejor estar algo más gordito, si no se queda uno chupadillo», o «Estás demasiado flaca, entiende que a tu edad eso no te favorece», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer bajo la imagen de la colaboradora de 'Telecinco'.

Ante esto, la presentadora ha respondido: «Yo tengo que cambiar esto. Me tenéis que ayudar. Agradezco vuestra opinión pero no puedo depender de ella». Una frase que no ha pasado desapercibida y que los usuarios de la red social no han dudado en comentar: «Eres la primera qué está obsesionada con el físico, haces comentarios de otros cuerpos, no vayas de defensora, vivimos en una época qué estar delgada está de moda, y las qué tienen unos kilos de más sufren muchísimo, sobre todo las jovenes, qué también se critica la excesiva delgadez de acuerdo, pero no seamos hipócritas, nmucho más las qué tienen algún kilillo, y no hablo de sobrepeso, qué claro qué hay qué procurar estar lo más saludable posible, pero cuidado con los juicios. Mujeres bellas y sanas. Seamos felices y respeto».