María Pombo responde una pregunta sobre su embarazo que ya le hicieron a Rocío Osorno

Carla Coalla Gijón Lunes, 7 de septiembre 2020, 16:02

No solo tienen en común ambas que son dos de las 'influencers' más reconocidas a nivel nacional, a lo que contribuyen los miles de seguidores que las dos atesoran en su perfil de Instagram, María Pombo y Rocío Osorno también comparten una cualidad que se ha evidenciado durante ambos embarazos. Si en su momento fue la diseñadora sevillana la que tuvo que responder de forma tajante a la pregunta que tanto le hacían a través de las redes sociales, hoy ha sido Pombo la que ha salido al paso dejando muy claro lo que ha sucedido.

«Me estáis preguntando mucho si me he puesto ácido hialurónico en los labios y la respuesta es que no, de hecho, no sé si vosotras lo sabréis porque yo no lo sabía, durante el embarazo no te puedes operar de nada, ni inyectar nada. El motivo de mi aumento de labios es que estaré reteniendo líquidos o cualquier cosa», ha aclarado María Pombo, resolviendo la duda de muchos seguidores que se han sorprendido ante el cambio físico de la joven. Y es que a la 'influencer' apenas le quedan cuatro meses para poder verle la cara a Martín, su primer hijo en común con Pablo Castellano, lo que no solo se evidencia en su figura, sino también en sus rasgos.

Una pregunta a la que también tuvo que responder en su momento Rocío Osorno, cuando afrontaba la recta final del embarazo de su segundo hijo, Luis. La diseñadora sevillana, al igual que María Pombo, aclaró que durante la gestación no se pueden hacer retoques estéticos, al tiempo que recordó que durante el embarazo de su primer hijo, Jacobo, le sucedió algo parecido.