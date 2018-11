María Teresa Campos, denunciada por su empleada del hogar La interna de María Teresa Campos la lleva a juicio por no querer pagarle la indemnización de su despido EL COMERCIO Gijón Domingo, 25 noviembre 2018, 09:47

La noticia es que María Teresa Campos se muda de casa. Deja el 'casoplón' actual y se va de alquiler. Y por el 'módico precio' de 4.700 euros al mes. Pero esta alegría ante la mudanza se ensombrece por un nuevo frente que se le abre a la veterana periodista. Nada más y nada menos que la denuncia de su ahora exempleada del hogar, María Silva. Al parecer, María Teresa habría decidido prescindir de sus servicios «sin miramientos», como así asegura la trabajadora.

María Silva, quien consideraba a María Teresa «como una madre», se hizo popular tras su participación en el reality 'Las Campos'. La propia presentadora de televisión también confirmaba que su relación era muy buena: «María para mí es una parte importante de mi vida. Ella me ha llegado a decir en algún momento que soy para ella como su madre. Los que trabajan conmigo en casa son mi familia». Era tal la complicidad que la famosa no dudaba en regalarle enseres personales y ropa suya.

Silva, de origen peruano, ha acudido a la justicia después de 15 años trabajando para la matriarca de la familia. La presentadora despedía a su empleada mientras ésta se encontraba en Perú de vacaciones. «Por mí, puedes quedarte en Perú», fue el mensaje que le envió la periodista, según María.

Después de trabajar durante las vacaciones de la familia en Málaga por 500 euros según Silva, la trabajadora se fue a disfrutar de su mes de vacaciones, ocasión que aprovechó Teresa Campos para despedirla, porque al parecer, se había tomado dos días más de vacaciones de los que le pertenecían. «Si en vez de estar en Perú yo hubiera estado más cerca, habría ido corriendo al recibir el mensaje, pero no podía cambiar el billete. Luego recibí una carta suya como que yo había renunciado a mi trabajo cuando eso no es cierto», confesaba la empleada. María reclama a la que fue su jefa la indemnización correspondiente por sus 15 años de servicio pero la presentadora, no reconoce el despido. «Sólo quiero que me indemnicen por los años trabajados. Mi abogado calcula que unos 10.000 euros. Pero de momento el abogado de María Teresa se ha negado», puntualiza María. La semana que viene ambas se enfrentaran en los tribunales.