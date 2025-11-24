Qué fue de Maribel Sanz: de las pasarelas a padecer dolor crónico por una lesión La expareja de Sergio Dalma, que fue todo un personaje del corazón en los años 90, se retiró de la vida pública y se reinventó como emprendedora

Lunes, 24 de noviembre 2025

En los años 90 era algo de lo más normal verla pisando fuerte en las pasarelas de nuestro país. Y es que desde bien pequeñita, cuando tan solo tenía 16 primaveras, Maribel Sanz comenzó su trayectoria profesional en este competitivo y duro mundillo, aunque con el paso del tiempo su nombre acabó estando más ligado al salseo y la prensa del corazón que a la moda y los desfiles. Quizás lo que más recuerden en su relación con el cantante Sergio Dalma, que... acabó en divorcio. Pero, ¿qué ha sido de Maribel Sanz en todo este tiempo?

Aunque no supiéramos mucho de ella en lo que a vida pública se refiere, lo cierto es que no ha dejado de currar ni un solo segundo. Maribel Sanz se alejó de los focos de la tele y del papel couché y se centró en tirar para adelante. Primero montó una tienda de ropa en Móstoles, pero como a muchos otros emprendedores, la pandemia acabó pasando factura y echó la persiana para siempre. Pero el tesón es uno de sus atributos, así que firme y decidida, tornó hacia al campo de la estética y se formó como técnico en micropigmentación, que es de lo que trabaja actualmente. De hecho, cuenta con una cuenta de Instagram en la que muestra los resultados de sus tratamientos.

Maribel Sanz se ha sabido sacar las castañas del fuego y ha sabido reinventarse. Y también resistir. En lo personal Maribel se encuentra en la batalla del dolor. Según ella misma ha contado en una entrevista en la revista 'Lecturas' sufre de una lesión crónica que casi la deja paralítica. Deportista nata, una de sus rutinas preferidas siempre fue salir a correr, pero fue tras uno de esos entrenamientos cuando vio que algo no iba como debía. Cogió a su marido y le dijo que sentía molestias en el glúteo. Un dolor que fue 'in crescendo' hasta no poder más.

El resultado de los exámenes médicos fue que tenía la vértebra L5 deshastada «y eso hizo que se me desplazara la cadera dos centímetros». Los médicos, tal y como cuenta ella misma, le dijeron que no la querían operar, pero claro, eso conlleva una penitencia: el dolor. Crónico, añade.

Ha probado tratamientos, infiltraciones y la rizólisis, «que te meten en un quirófano y te queman los nervios. De esa manera no tienes dolor y puedes hacer vida normal, pero tienen que tener mucho cuidado par que la médula no coja esa temperatura». Este es casi su día a día: una batalla constante entre el dolor y hacer vida normal. Agradece tener buena musculatura después de años haciendo ejercicio físico; «gracias a eso me mantengo en pie, sino estaría postrada en una cama. A veces voy dopadísima y se me acen las lágrimas».

Su papel como abuela

Está encantada en su papel como abuela. Su nieto, hijo de Sergi, fruto de su relación con Sergio Dalma, la tiene completamente obnubilada. Porque cuidar de un hijo es una cosa, pero cuidar a un nieto es algo completamente distinto. «Soy una abuela consentidora porque hago lo que me slae de ahí. Juego mucho y me divierto mucho con él», expresa. Vamos, que se le cae la baba.

Desde que decidió alejarse del plano mediático Maribel Sanz ha aparecido en contadas ocasiones en televisión. ¿La veremos por ejemplo concursando en una de las futuras ediciones de 'Supervivientes'? Si alguien se la imagina batiéndose el cobre en los Cayos Cochinos, que vaya quitando esa idea de su cabeza. Al menos, de momento. Dice en su entrevista que su salud ahora le impide concursar. Pero también recalca que no será porque no lo ha intentado tiempo atrás. «He estado muchos años intentándolo y siempre me han echado para atrás», dijo a 'Lecturas'. En seis ocasiones ni más ni menos. Quizás ese no se su formato. Quizás le pegue más algo como 'Bailando con las estrellas' o un 'Masterchef Celebrity', ¿no?