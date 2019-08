Los planes de Marta Alonso tras la operación de Kiko Matamoros Marta Alonso comparte una imagen. / Instagram de Marta Alonso El colaborador de 'Sálvame' ya ha sido intervenido y todo ha salido bien CARLA COALLA Miércoles, 7 agosto 2019, 18:04

El hospital Quirón de Pozuelo ha sido el centro médico elegido por Kiko Matamoros para ser intervenido de la operación de vejiga de la que informó que sería operado debido al hallazgo de tumores en ella. Precisamente ha sido su novia, Marta Alonso, la que ha contado a los medios de comunicación que la operación ha ido «muy bien», que los médicos son «optimistas» y que durante todo el proceso Kiko ha estado acompañado de sus hijos, a excepción de Laura Matamoros, que estaba de viaje en Argentina.

Marta también se ha mostrado muy contundente con respecto a la decisión de estar al lado de Kiko Matamoros, revelando que «cuando me dijo que si era algo lo mejor sería no continuar con la relación le dije que voy a estar a su lado, una pareja es eso, en la salud y en la enfermedad: voy a estar a su lado pero esperamos que no sea nada».

Pero la modelo también ha revelado a través de Instagram que dentro de un par de días pone rumbo al certamen de belleza en el que va a participar, 'Miss Word Spain', en el que representará a la provincia andaluza de Jaen. Marta López, que ha mostrado su emoción ante esta participación, ha publicado incluso una fotografía del vídeo de presentación con el que llega al certamen.