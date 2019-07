Marta López, la novia de Kiko Matamoros, revela que sufrió anorexia Marta López, en 'Mtmad'. / Mtmad La joven protagoniza su propio programa en el canal 'Mtmad' CARLA COALLA Viernes, 19 julio 2019, 18:29

«Ingería 300 calorías al día». Ha sido una de las declaraciones más reveladoras de Marta López, actual pareja sentimental de Kiko Matamoros, tras haber confesado que sufrió anorexia, una enfermedad que repercutió gravemente en su estado de salud. La joven ha utilizado el canal de 'Mtmad' para hablar de las repercusiones que tuvo en su vida este transtorno alimenticio, tales como los ataques de ansiedad que sufría constantemente y el notable empeoramiento de la relación con sus amigos y su familia.

Marta López, además, ha confesado que cuando enfermó con anorexia, tanto su vida social como su vida de pareja quedaron reducidas a cero, pues su vida se reducía a la obsesión que tenía con su aspecto físico y la comida. «Cada vez comía menos, contaba más calorías, compraba productos de dieta», ha relatado la modelo sobre este difícil momento de su vida.

Marta López incluso ha tenido palabras de agradecimiento para todos aquellos que se implicaron con ella para tratar de ayudarla a que superase esta compleja enfemedad. Así, ha relatado que sus profesores sabían que tenía un problema estaban totalmente pendientes de ella. Incluso ha confesado que también su hermana se sacrificó mucho por ella, llegando a estar también a punto de sufrir un trastorno alimenticio: «Si mi hermana no comía el doble que yo, yo no comía...Llegó a engordar un montón», ha relatado la modelo, que finalmente no ha podido contener las lágrimas.