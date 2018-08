Marta López se emociona en Covadonga: «Pedí un deseo y se cumplió» La exconcursante de 'Gran Hermano' suplicó hace 5 años que le diera un hijo y se quedó embarazada a los 15 días EL COMERCIO Lunes, 20 agosto 2018, 12:29

Marta López, concursante de la segunda edición de 'Gran Hermano' ha viajdo a Asturias, concretamente a Covadonga, por un motivo muy emotivo y especial.

La madrileña ha querido darle las gracias en primera persona a la Santina. Hace cinco años, Marta acudió al Santuario para pedirle a la virgen un deseo: quedarse embarazada, ya que llevaba meses intentándolo sin resultados. Y a los quince días de su petición, se enteró de que esperaba al pequeño Javier.

Por eso ha querido compartir su viaje al Principado con toda su familia y presentarle a Javier a la Virgen de Covadonga. En su cuenta de Instagram, López ha compartido varias fotos en el Real Sitio junto a sus tres hijos y también su bonita historia con la Virgen.

«Lo prometido es deuda, la historia que os dije ayer, intentaré ser breve. Hace 5 años vine a visitar a la VIrgen de Covadonga y le pedí un deseo 'quiero ser madre otra vez de un niño, que sea rubio y ojos azules' y lancé una moneda al agua... (yo llevaba 1 año con el amor de mi vida) y tenía dos hijos de mi anterior relación. A los 15 días me quedé embarazada después de llevar meses intentándolo y nació el niño, rubio y de ojos azules (como su papá) así que hice la promesa en el embarazo que si todo salía bien hacía el camino De Santiago y bueno veis La foto?? Que preciosidad de hijo me dio?? Así que ahí os enseño una foto llegando a Santiago y cumplí, pero hoy he venido a que la Virgen conozca a Javier y a darle las gracias».