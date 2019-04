Marta López, la nueva novia de 21 años de Kiko Matamoros El colaborador rompía hace apenas una semana con Cristina Pujol, con quien iba a casarse en el mes de junio ELCOMERCIO.ES Martes, 23 abril 2019, 20:14

Parece imposible que Kiko Matamoros se aleje de la polémica ni tan si quiera dos semanas seguidas. Los encontronazos con su exmujer, Makoke, y sus hijos se han sumado a los múltiples «líos de faldas» del colaborador. Y es que si hace apenas unos meses se conocía su relación con Cristija Pujol, con quien planeaba casarse el próximo mes de junio.

Sin embargo, sus planes se veían truncados la semana pasada al conocerse la noticia de que la pareja había decidido romper su relación. Era el Diego Arrabal, su excompañero de programa, quien apuntaba las primeras informaciones. Poco después la revista «Diez Minutos» publicaba en exclusiva las imágenes que corroboraban la información: Matamoros y una joven paseaban por las calles de Madrid en una actitud muy romántica.

El padre de Anita Matamoros ni confirmaba ni desmentía su nueva ilusión, pero hace un par de días publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Marta López Álamo, su novia, y hacía estallar la polémica. Y es que los seguidores del televisivo no han dudado en cargar duramente contra él.

«La belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla», escribía junto a una instantánea en la que la modelo posa en una playa con un bikini color rojo. «No me parece muy normal que una chica de 21 años esté con alguien de 62 que perfectamente podría ser su padre, pero si son felices y es un amor sincero y no es interesado, pues disfrutadlo», escribe un usuario. «A ver cuánto aguantas esta vez», espeta otro. Han sido muchos los que se han pronunciado al respecto, pues la publicación ya suma casi 700 comentarios.