Marta López vuelve a Telecinco 23 días después de haber sido despedida

Ni un mes ha transcurrido desde que Kiko Hernández leyera en el plató de 'Sálvame' el fulminante despido de la colaboradora de la cadena Marta López por «su actitud públicamente irresponsable» ante la pandemia de coronavirus.

Por ello, todos los espectadores del 'Sábado Deluxe' se quedaron atónitos cuando vieron aparecer por sorpresa a Marta López después de su despido el pasado 20 de agosto. Tras varias semanas se quiso sentar para contar su versión.

Mucho más delgada y con el semblante serio dejaba con la boca abierta a los allí presentes, que no esperaban la visita de su antigua compañera. «Lo he pasado muy mal, lo he pasado fatal. He estado bastante disgustada», confesaba. Sobre todo enfadada con los que serán de nuevo sus compañeros, ya que ha confirmado que vuelve a 'Sálvame'.

Lo primero que quiso dejar claro es que: «No se me ha despedido de ningún trabajo, no hay un contrato de cadena, al menos yo no lo tengo. La actitud que tuvo Telecinco fue correcta, pero se me ha juzgado».

Pero lo que daba la vuelta a todo fue cuando confesó que: «Yo no he dicho que haya dado positivo. Era un falso positivo, jamás he tenido COVID», aseguraba.

Además confesaba el error que desencadenaba todo lo que sucedió después: «El error fue que cogí las imágenes de un familiar lavando el coche, las publiqué y la cadena se pensó que era yo que estaba en la calle con un posible positivo. Ha habido una equivocación, he estado confinada con mis hijos con ataques».

#DELUXE | Marta López regresa a Telecinco y levantan su "castigo" por su irresponsabilidad con el covid19. pic.twitter.com/TaBiXtltDV News Magazine📺 (@GHVIPNews) September 13, 2020

López reconoció regresar a plató a la defensiva, pues de allí había salido el rumor de que había dado positivo por coronavirus y las «críticas más grandes».

Los más críticos con ella fueron Lydia Lozano y Víctor Sandoval; la primera porque, junto a otros compañeros como Antonio Montero y Gema López, tuvieron que guardar cuarentena de dos semanas tras haber coincidido con ella en plató. «Yo estaba confinada porque estuve contigo lunes y viernes y que ahora digas que no tuviste nada...», se quejó Lozano. Sandoval, que su madre murió por coronavirus, estaba «indignado» con la actitud de Marta López.