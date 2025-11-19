El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alessandro Lecquio. Europa Press

Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio

Las acusaciones de maltrato por parte de Antonia Dell'Atte en una entrevista reciente habrían precipitado la decisión

I. C. R.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:57

Mediaset ha decidido prescindir de Alessandro Lecquio tras varias décadas como tertuliano en algunos de los programas más exitosos de la cadena. Ha sido Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana para la que el conde trabajaba, la que le ha comunicado esta tarde su despido, según ha podido confirmar este periódico. En estos momentos, Lecquio colaboraba en 'Vamos a ver', el espacio producido por Unicorn Content y presentado por Patricia Pardo para las mañanas de Telecinco.

La razón del despido estaría en las acusaciones de maltrato que Antonia Dell'Atte, su exmujer y la madre de su primer hijo, vertió hace ahora un mes en una entrevista concedida a 'El País'. En la conversación, la exmodelo y presentadora explicó la violencia sufrida a manos de Lecquio cuando estaban casados, a finales de los años ochenta, detallando algunos de los pasajes.

Fuentes cercanas a la cadena señalan que a partir de ese momento, el grupo de la calle Fuencarral se preparó para actuar, contactando con la propia Dell'Atte y su abogado y con la productora. Si bien es cierto que la decisión se ha tomado en las últimas 24 horas cuando Mediaset ha tenido acceso a un auto de la causa que Lecquio abrió contra Dell'Atte por llamarle «maltratador» en público.

Lo cierto es que solo un día después de la dura entrevista, el tertuliano pudo volver a sentarse en el 'Club social' de 'Vamos a ver', el programa presentado por Patricia Pardo. «He derivado las afirmaciones de Antonia Dell'Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente», explicó entonces Lecquio. «¿No quieres decir nada más?», le replicó Pardo. «Ya está todo dicho. Lo demás, que lo resuelva quien deba», zanjó el tertuliano.

En una entrevista que Lecquio concedió a 'Tómbola' en 1999, el esperpéntico programa de crónica rosa de Canal Nou, afirmaba sin ningún tipo de rubor: «Yo he tirado bofetones a las mujeres». «Me ha pasado, pero ha sido un bofetón 'light'. No es un bofetón...», decía, tratando de restarle importancia y asegurando que no veía nada malo en su forma de actuar. Karmele Marchante saltaba: «Si eres capaz de decir eso y no sentir vergüenza de ti mismo, sinceramente...».

