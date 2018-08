Melendi anuncia en pleno concierto que será padre por cuarta vez El cantante asturiano puso el cierre al Starlite Festival, donde aprovechó para revelar a sus seguidores una gran noticia que nadie esperaba EL COMERCIO Gijón Domingo, 26 agosto 2018, 18:17

El cantante Melendi fue el encargado de poner el broche de oro al festival de Marbella Starlite. Pero además de conquistar al público con sus pegadizos temas y su estilo tan característico, el ovetense anunció por sorpresa en pleno concierto que será padre por cuarta vez.

Visiblemente emocionado quiso compartir con sus seguidores la feliz noticia. Será el cuarto hijo del cantante y el segundo con su actual pareja, Julia Nakamatsu. «Muchos me dicen, Melendi, ¡cuánto has cambiado! Y yo digo, hombre, cómo no voy a cambiar. Mira si he cambiado (y esto lo digo aquí como primicia) que estoy esperando mi cuarto hijo», comentó el artista.

Todo el recinto se fundió en aplausos y en gritos de apoyo y celebración para el artista asturiano. Melendi tiene tres hijos más. Carlota, fruto de una relación anterior, Marco, nacido del idilio del cantante con Damaris Abab, 'Dama', y Lola, la pequeña de tres años que tuvo con Julia en febrero de 2015.