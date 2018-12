El lado oscuro de Jackie Chan El actor publica sus memorias eb las que narra su desastrosa vida personal, llena de ira e inseguridades EL COMERCIO Gijón Lunes, 3 diciembre 2018, 20:52

Jackie Chan (64 años) publica sus memorias, 'Never grow up' (Nunca crezcas), el próximo 4 de diciembre, en las que cuenta su lado más oscuro.

Dormir con prostitutas, problemas con el juego y hasta maltratar a uno de sus hijos cuando era un bebé: «Me portaba muy mal y pienso que todo se remontaba a mis propias inseguridades infantiles, al hecho de que los niños ricos siempre me despreciaban a mí y a mi familia». Otro de los episodios que narra en la biografía es su problema con el alcohol. «Una vez estrellé un Porsche por la mañana y un Mercedes esa misma noche», se puede leer en el libro al que ha tenido acceso la publicación 'Daily Mail'.

Chan, que nació en una modesta familia de Hong Kong, se convirtió en uno de los actores mejor pagados del mundo pero a costa de su vida privada y su familia, con la que no pasó mucho tiempo, según admite. Un día acabó mirándose al espejo y se dijo: «Eres un verdadero fanfarrón. Eres un imbécil total».

A quien no menciona en sus memorias es a su hija Etta Ng Chok Lam, con quien no mantiene ningún tipo de relación. Desde que la joven admitió que era lesbiana, las cosas han ido de mal en peor con su padre, hasta tal punto que ella confesó en 2015: «No es mi padre, no siento ningún tipo de cariño por él. Es mi padre biológico, pero no forma parte de mi vida». De hecho la joven, que se casó esta semana con su novia Andi Autumn, reconoció que durante unas semanas durmió bajo un puente porque se quedó sin hogar por sus padres homófobos.

