Michael Bublé habla sobre la enfermedad de su hijo: «He estado en el infierno»

Michael Bublé y Luisana Lopilato han pasado uno de los peores años de su vida. La pareja, que tuvo que ver como su hijo Noah, de tan solo tres años, iniciaba una dura batalla contra el cáncer, por fin anunciaba a finales de diciembre que su hijo mayor estaba «muy bien».

Tras estos dolorosos momentos, Michael Bublé concedía una entrevista para el periódico 'Herald Sun' donde se ha sincerado y ha contado lo duro que fue saber que su hijo tenía una enfermedad tan grave como el cáncer. «He estado en el infierno», comenzaba a explicar el cantante, que además añadía: «No cuento la historia completa ni siquiera a mis amigos, duele demasiado. Es mi niño, es un superhéroe, no necesita revivirlo una y otra vez. Pero he estado en el infierno. Sabes qué, el infierno parece un buen lugar en comparación a donde he estado».

Además, a la vida de Michael Bublé llegaban también otras grandes preocupaciones e inquietudes, como la posibilidad de que el artista no pudiera regresar al mundo de la música: «La familia es lo que me importa, la salud de mis hijos es lo primero, la relación con mi familia, mi mujer, mi fe… Es la prioridad que tengo en la vida».

Finalmente, el cantante canadiense ha confesado que esta dura experiencia con la enfermedad de su hijo le ha servido para abordar su carrera musical desde otra perspectiva. «Recuerdo estar sentado en la habitación del hospital y pensar cómo podía haber estado preocupado por las ventas de un disco… En un segundo lo vi todo claro», concluye explicando Bublé.