Michael Robinson anuncia que padece un cáncer de piel con metástasis JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Martes, 18 diciembre 2018, 04:35

Fichó por el Osasuna en 1987 y, desde entonces, la cara y la voz de Michael Robinson han acompañado a los aficionados españoles al deporte. Su sonrisa, su buen humor, se mantuvieron ayer cuando hizo pública una triste noticia: el pasado 30 de octubre le diagnosticaron un cáncer. «Me vi un bulto en la axila y fui al médico. Me dijeron que tenía un cáncer que no tiene cura. No recuerdo haber escuchado lo demás, pensaba que era una pesadilla. Es un melanoma, que reside en la piel, pero ha habido metástasis y se manifestó en la axila», señaló el exfutbolista y comunicador en el programa de radio 'La Ventana', donde dio a conocer la noticia.

El diagnóstico fue un duro palo para él. Durante 48 horas «no sabía en qué día estaba. Pensaba que seguramente iría al médico y me diría que era un error, porque me encontraba como una flor», afirmó. Fue entonces cuando tuvo que tomar una decisión: cómo convivir con la enfermedad. «No quisiera que mis hijos y mi mujer dijeran que había un Michael pre y post enfermedad. Me sentí empoderado», explica.

Fue su esposa quien decidió que era necesaria una segunda opinión sobre su diagnóstico, sobre la forma de afrontar la dolencia. El doctor Cristóbal Belda les recomendó que visitaran a Emiliano Calvo, especialista en oncología, quien les propuso iniciar una terapia biológica basada en «modular el sistema inmune para que ataque a las células cancerígenas». «Mi compañero Maldini me preguntó y le dije que estoy jugando un partido en el que voy perdiendo por 2-0. Pero ojo, queda media hora y tengo a Messi quitándose el pantalón para entrar con mi equipo. Esto lo voy a ganar, seguro. Emiliano Calvo es el padre de una terapia que ha salvado muchas vidas y va a salvar la mía», confía.

En pocas horas, el nombre del exfutbolista y comunicador se había colocado como la tercera tendencia en la red social Twitter. Los mensajes de apoyo a Michael Robinson se sucedían, llegando de los más variados rincones. El que fue su club en Inglaterra, el Liverpool, publicó: «El Liverpool FC le desea lo mejor a Michael Robinson en su lucha contra el cáncer. Los pensamientos de todos en el club están con nuestro exjugador y su familia en este momento». No fue la única entidad deportiva en mostrar su apoyo. El Osasuna y el Cádiz, entre otros muchos, se sumaron a una lista de ánimos en la que se podía encontrar a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; al líder de Ciudadanos, Albert Rivera; al PSOE y a muchos de sus compañeros periodistas de diferentes cadenas y medios. «Rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo. Si por un momento me faltara ánimo ya me habéis reforzado. Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban 'You'll never walk alone'. Miles de gracias!!», publicó un emocionado Michael Robinson en sus redes.