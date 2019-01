Michael Robinson: «No tengo miedo a la muerte» Michael Robinson, en una imagen reciente. / EFE El presentador y comentarista ha explicado en 'Espejo Público' cómo afronta su enfermedad EL COMERCIO Gijón Lunes, 7 enero 2019, 23:27

Michael Robinson no da por perdido el partido. El exfutbolista y comentarista ha visitado este lunes el programa de 'Espejo Público' (Antena 3) donde ha explicado cómo se enfrenta al melanoma avanzado con metástasis que padece. Según contó, cuando le dieron la noticia le aseguraron que el cáncer no tenía cura y que sólo podía ser controlado mediante un tratamiento con un coste de 14.000 euros al mes. Tras consultar al doctor Emiliano Calvo, el médico que trató a Severiano Ballesteros, se mostró más optimista. «Tras ver los resultados, me dijo que tenía un 37% de posibilidades de curarme».

Robinson asegura encontrarse en plena forma e incluso tiene ánimos para bromear. «Me siento un poco fraude. En muy pocos momentos de mi vida me he encontrado tan estupendamente. Incluso creo que debo ser el único paciente de cáncer del mundo que está engordando, me encuentro fenomenal».

El exfutbolista y comentarista agradece el apoyo que está recibiendo. Asegura que «no tengo miedo alguno a la muerte», aunque no oculta que «me produce terrible tristeza tener que despedirme de mi mujer o de mi familia, antes de que se termine el partido o antes de que me haya hartado de vivir».

Una vida dedicada el deporte

Michael Robinson empezó a jugar al fútbol como delantero en el Preston North End, el Manchester City y el Brighton & Hove Albion, recaló en el Liverpool en 1983, equipo con el que ganó la Premier League, la FA Cup y la Copa de Europa. A finales de 1984 Robinson se marchó al Queens Park Rangers y, posteriormente, se trasladó a España para jugar con Osasuna de Pamplona y ya no abandonó en España.

Después de colgar las botas, se dedica a la retransmisión de partidos, primero en Canal + y desde hace unas temporadas en Movistar, donde además ha desarrollado su labor de presentador de algunos programa de televisión como 'El día después' o 'Informe Robinson'.